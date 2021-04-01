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Российских наемников в ЦАР нет, заявили в Ассоциации офицеров
Российских наемников в ЦАР нет, заявили в Ассоциации офицеров
Никаких "российских наемников" на территории Центральноафриканской республики нет - по мандату ООН работают 775 гражданских инструкторов, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:58
2021-04-01T09:59
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Никаких "российских наемников" на территории Центральноафриканской республики нет - по мандату ООН работают 775 гражданских инструкторов, говорится в заявлении Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).СОМБ, оказывающее услуги по военной подготовке во многих странах мира, направило это заявление в управление ООН по правам человека (копией располагает РИА Новости).Накануне группа экспертов ООН выразила обеспокоенность сообщениями о "серьезных нарушениях прав человека российскими военизированными формированиями, сражающимися на стороне центральноафриканских вооруженных сил"."От имени Содружества офицеров за международную безопасность - организации, представляющей интересы российских инструкторов в ЦАР, хочу сообщить экспертам Совета ООН по правам человека, что никаких "российских наемников" в ЦАР не существует и данная информация не соответствует действительности", - говорится в документе от имени гендиректора СОМБ Александра Иванова.В нем также отмечается, что "согласно полученному Российской Федерацией разрешению Совета Безопасности ООН, на территории ЦАР находится 475 гражданских инструкторов, получивших разрешение на осуществление своей деятельности"."Дополнительные 300 инструкторов прибыли в ЦАР в конце декабря 2020 года по просьбе президента [Фостен-Арканжа] Туадера для организации подготовки дополнительных частей армии ЦАР FACA в период разгула бандитизма в стране", - заявили в СОМБ.
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в мире, россия, цар, оон

Российских наемников в ЦАР нет, заявили в Ассоциации офицеров

09:58 01.04.2021 (обновлено: 09:59 01.04.2021)
 
© Фото : Présidence CentrafriqueПарад первой роты (200 человек) центральноафриканской армии. 31 марта 2018
Парад первой роты (200 человек) центральноафриканской армии. 31 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Présidence Centrafrique
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Никаких "российских наемников" на территории Центральноафриканской республики нет - по мандату ООН работают 775 гражданских инструкторов, говорится в заявлении Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
СОМБ, оказывающее услуги по военной подготовке во многих странах мира, направило это заявление в управление ООН по правам человека (копией располагает РИА Новости).
Накануне группа экспертов ООН выразила обеспокоенность сообщениями о "серьезных нарушениях прав человека российскими военизированными формированиями, сражающимися на стороне центральноафриканских вооруженных сил".
"От имени Содружества офицеров за международную безопасность - организации, представляющей интересы российских инструкторов в ЦАР, хочу сообщить экспертам Совета ООН по правам человека, что никаких "российских наемников" в ЦАР не существует и данная информация не соответствует действительности", - говорится в документе от имени гендиректора СОМБ Александра Иванова.
В нем также отмечается, что "согласно полученному Российской Федерацией разрешению Совета Безопасности ООН, на территории ЦАР находится 475 гражданских инструкторов, получивших разрешение на осуществление своей деятельности".
"Дополнительные 300 инструкторов прибыли в ЦАР в конце декабря 2020 года по просьбе президента [Фостен-Арканжа] Туадера для организации подготовки дополнительных частей армии ЦАР FACA в период разгула бандитизма в стране", - заявили в СОМБ.
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