https://ria.ru/20210401/toksiny-1603505467.html

Врач назвала условия очищения организма от токсинов

Врач назвала условия очищения организма от токсинов

В преддверии лета онлайн-магазины заваливают потребителей предложениями детокс-питания, а СМИ снова публикуют материалы о методах очистки организма, якобы... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:05

диета

наука

витамин с

токсины

витамины

биология

диеты

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596556678_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_048a11f65a5abecf366aa4aa65227e01.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В преддверии лета онлайн-магазины заваливают потребителей предложениями детокс-питания, а СМИ снова публикуют материалы о методах очистки организма, якобы популярных среди голливудских звезд. На интернет-форумах всерьез обсуждают, как лучше вывести из организма вредные вещества, "шлаки" и похудеть. На самом деле ни одна подобная схема питания не прошла полных клинических испытаний, а значит, научно их эффективность не доказана.Что такое шлаки"Врачи не используют понятий "детокс" и "очищение". Бывает детоксикация — при острых отравлениях. Тогда применяют определенные препараты, процедуры выведения токсинов под строгим контролем врача. Это может быть гемодиализ, плазмаферез, нейтрализация ядов сыворотками, антидотами", — объясняет кандидат медицинских наук Юлия Чехонина, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетологии клиники ФИЦ питания и биотехнологии.Популярный же сейчас термин "детокс" — ненаучный. Говорят о выведении из организма постоянно накапливающихся там вредных веществ — так называемых шлаков. "В медицине нет никаких "шлаков". Это из металлургии", — подчеркивает врач-диетолог.Вариантов коммерческих детокс-диет много — полное голодание, диета из соков, подбор специальных продуктов, добавки из слабительных, мочегонных, витаминов, минералов, продуктов, "очищающих организм". Само понятие "очищение" трактуется очень широко, реклама обещает избавление от всех токсинов, без уточнения, каких именно и каков механизм действия. Подразумевается, что есть некие плохие вещества, тогда как известно, что опасность большинства из них определяется дозой."Никто из предлагающих такие схемы не приводит данные о том, сколько и каких токсинов содержится в организме и сколько будет после "детокса". Никакой точной информации нет", — указывает Юлия Чехонина.Научных исследований детокс-диет очень мало, и все они сомнительные — мало испытуемых, нет контрольных групп, количественных оценок, отмечают авторы обзора из Австралии. На эти результаты нельзя опираться. "Нужна законодательная защита потребителей от необоснованных утверждений", — считают ученые."Вряд ли детокс-продукты принесут пользу. А навредить могут", — полагает врач Эндрю Аронсон из Медицинского центра Чикагского университета. Коммерческие средства для очищения организма не проверяют, как лекарства, регуляции никакой, часто сложно узнать даже состав продукта. "Как организм отреагирует на 20 разных трав, невозможно предсказать", — предупреждает он.Очищение здорового человека"В медицине есть разгрузочные диеты и дни. Их цель — дать определенным органам и системам отдых. Например, при некоторых заболеваниях почек рекомендуются безбелковые разгрузочные дни. Есть овощные, фруктовые, но не чаще двух в неделю по медицинским показаниям под наблюдением врача. Из таких рекомендаций создали целые монодиеты — якобы для снижения веса, избавления от шлаков и токсинов, что не соответствует действительности", — говорит Юлия Чехонина.Организм человека — это самоочищающаяся система, добавляет и диетолог. Легкие удаляют углекислый газ, некоторые метаболиты выходят с потом. Главные же органы-фильтры — печень и почки. В печени есть целая ферментная система, связывающая и удаляющая вредные вещества, переводящая их в менее опасные метаболиты. Затем по кровотоку все это попадает в почки и выводится с мочой. "Если организм не справляется, при остром отравлении применяют искусственную детоксикацию. А коммерческие детокс-процедуры не имеют медицинских показаний, противопоказаний. Те, кто этим торгует, не интересуются исходным состоянием здоровья человека. Но такими агрессивными методами, как голодание, можно сильно навредить", — уточняет врач.Из-за детокс-диет, монодиет, основанных, например, только на соках, что фактически означает неполное голодание, меняется метаболизм, теряется мышечная масса, что воспринимают как похудение. В лучшем случае пользы здоровью никакой, в худшем — подорванная иммунная система из-за дефицита белка. "Весной нам не хватает витаминов, особенно D, группы B, а монодиеты создают дефицит целого ряда необходимых питательных веществ", — предостерегает Юлия Чехонина.Потенциально опасна и гидроколонотерапия. Это, по сути, разновидность клизмы — "кишечный душ", но более агрессивный. Подобные процедуры ослабляют мышечный тонус (синдром ленивого кишечника), нарушают микрофлору, травмируют кишечную стенку.Нередко люди, поддавшись рекламе, обращаются к "детоксу", чтобы избавиться от каких-то состояний, например постоянной усталости. Но ведь это может быть симптомом заболеваний или следствием неполноценного питания. "Не надо искать, от чего бы очистить свой организм, обратитесь к врачу, сдайте анализы. Возможны дефицит витамина D, йода, проблемы с щитовидной железой, железодефицитная анемия", — перечисляет эксперт.Токсины из окружающей средыДругое дело — химикаты из окружающей среды. Всемирная организация здравоохранения выделяет следующие наиболее опасные вещества: загрязнители воздуха, мышьяк, растворенный в грунтовых водах, асбест, бензол, кадмий (содержится в некоторых продуктах), диоксины, фториды, свинец, ртуть, агрессивные пестициды.Некоторые из этих веществ остаются в организме человека годами, например стойкие органические загрязнители. Полураспад уже запрещенного инсектицида ДДТ — семь-восемь лет, ртути — 57 дней, свинца в костях — несколько десятков лет. Врач по симптомам, анализам может заподозрить контакт с каким-то токсином, скажем, на вредном производстве.Человеку, как правило, просто неоткуда набрать опасную дозу, вызывающую побочные эффекты — за исключением некоторых регионов, неблагополучных по тому или иному соединению (так, в Бангладеш много мышьяка в грунтовых водах). Тем не менее ученые ищут вещества и продукты, понижающие содержание токсинов, — главным образом, тяжелых металлов.В некоторых экспериментах перспективно проявили себя кориандр, селен, водоросль хлорелла, яблочная, янтарная и лимонная кислота. Однако для однозначных выводов данных недостаточно. Кроме того, эти опыты пока проводят только на растениях, беспозвоночных, рыбах, грызунах.В частности, китайские ученые изучают на нематодах C. Elegans антиоксидантные свойства лимонной кислоты для борьбы с окислительным стрессом при отравлениях тяжелыми металлами. Южнокорейские и норвежские исследователи показали способность антиоксидантного комплекса из селена в сочетании с витаминами C и E снижать содержание ртути в организме мышей. В человеке этот металл главным образом накапливается с рыбой и морепродуктами."Действительно, антиоксиданты, такие как селен, цинк, витамин D, который у нас нередко в дефиците, в меньшей степени витамин C, потому что мы его получаем достаточно с пищей, можно принимать в составе витаминно-минеральных комплексов. Особенно весной для профилактики дефицитных состояний и негативного воздействия свободных радикалов на клетки организма", — говорит Юлия Чехонина.Витаминные комплексы многим знакомы с детства, это постоянные спутники современного человека. "А детокс-диеты здоровому человеку не нужны. Природа создала очень мудрые механизмы самоочищения организма. В противном случае не было бы такого увеличения продолжительности жизни, как мы наблюдаем за последнее столетие", — заключает эксперт.Организму достаточно полноценного питания без излишеств, хорошего сна, отказа от вредных привычек, в том числе неумеренного употребления алкоголя, двигательной активности, размеренного режима труда и отдыха. Все это поддерживает наши защитные силы и внутренние механизмы очищения в активном состоянии.

https://ria.ru/20200311/1568427336.html

https://ria.ru/20171006/1506298292.html

https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диета, витамин с, токсины, витамины, биология, диеты, здоровье