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В Москве провели более 20 миллионов тестов на коронавирус
В Москве провели более 20 миллионов тестов на коронавирус
В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:22
2021-04-01T10:22
2021-04-01T10:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией", - рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.Сегодня в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех, кто живет вместе с больными COVID-19. Тестирование на коронавирус - обязательное условие для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.В пресс-службе напомнили, что взрослые москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Для детей открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте жителя на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней с момента сдачи анализа.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
В Москве
провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на COVID-19, сообщается на официальном сайте
мэра Москвы.
"В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией", - рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.
Сегодня в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех, кто живет вместе с больными COVID-19. Тестирование на коронавирус - обязательное условие для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.
В пресс-службе напомнили, что взрослые москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Для детей открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте жителя на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней с момента сдачи анализа.