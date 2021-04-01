https://ria.ru/20210401/testy-1603743037.html

В Москве провели более 20 миллионов тестов на коронавирус

В Москве провели более 20 миллионов тестов на коронавирус

В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:22

2021-04-01T10:22

2021-04-01T10:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией", - рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.Сегодня в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех, кто живет вместе с больными COVID-19. Тестирование на коронавирус - обязательное условие для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.В пресс-службе напомнили, что взрослые москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Для детей открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте жителя на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней с момента сдачи анализа.

https://ria.ru/20210401/volna--1603732308.html

москва

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2021

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