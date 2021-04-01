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Лавров рассказал, как теракт 11 сентября изменил американцев
Лавров рассказал, как теракт 11 сентября изменил американцев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как теракт 11 сентября 2001 года изменил американцев, РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:22
2021-04-01T15:22
теракты 11 сентября (2001)
сергей лавров
нью-йорк (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как теракт 11 сентября 2001 года изменил американцев,"Переломный момент, с моей точки зрения, в отношении того, как американцы живут, был 11 сентября 2001 года. Я был в Нью-Йорке, на Манхэттене, ощущал этот запах, пытался дозвониться, потому что телефоны все выключились", - сказал министр, который в то время был постпредом РФ при ООН, в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По его словам, с тех пор свободный и живущий своей жизнью Нью-Йорк стал другим: "город как-то насторожился, стал оглядываться через плечо – нет ли рядом кого-то, кто может принести беду".Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
https://ria.ru/20200216/1564795528.html
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теракты 11 сентября (2001), сергей лавров, нью-йорк (город), сша, в мире

Лавров рассказал, как теракт 11 сентября изменил американцев

15:22 01.04.2021
 
© AP Photo / Gene BoyarsТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Gene Boyars
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как теракт 11 сентября 2001 года изменил американцев,
"Переломный момент, с моей точки зрения, в отношении того, как американцы живут, был 11 сентября 2001 года. Я был в Нью-Йорке, на Манхэттене, ощущал этот запах, пытался дозвониться, потому что телефоны все выключились", - сказал министр, который в то время был постпредом РФ при ООН, в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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По его словам, с тех пор свободный и живущий своей жизнью Нью-Йорк стал другим: "город как-то насторожился, стал оглядываться через плечо – нет ли рядом кого-то, кто может принести беду".
"Эта подозрительность затем глубоко стала проникать в американское общество. Наверное, причины тому были, причины серьезные. Честь и хвала спецслужбам США, потому что с тех пор, кроме Бостонского марафона, о чем мы их предупреждали, других терактов не было. Но эта подозрительность, какая-то замкнутость ощущается до сих пор", - отметил министр.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
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Кто стоит за терактами 11 сентября? Пять самых известных теорий заговораОфициальные итоги расследования терактов, которые произошли в США 11 сентября 2001 года, многих не устроили. Это породило альтернативные версии, которые находят своих сторонников.
 
Теракты 11 сентября (2001)Сергей ЛавровНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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