https://ria.ru/20210401/terakt-1603806105.html

Лавров рассказал, как теракт 11 сентября изменил американцев

Лавров рассказал, как теракт 11 сентября изменил американцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как теракт 11 сентября 2001 года изменил американцев, РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:22

2021-04-01T15:22

2021-04-01T15:22

теракты 11 сентября (2001)

сергей лавров

нью-йорк (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как теракт 11 сентября 2001 года изменил американцев,"Переломный момент, с моей точки зрения, в отношении того, как американцы живут, был 11 сентября 2001 года. Я был в Нью-Йорке, на Манхэттене, ощущал этот запах, пытался дозвониться, потому что телефоны все выключились", - сказал министр, который в то время был постпредом РФ при ООН, в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По его словам, с тех пор свободный и живущий своей жизнью Нью-Йорк стал другим: "город как-то насторожился, стал оглядываться через плечо – нет ли рядом кого-то, кто может принести беду".Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

https://ria.ru/20200216/1564795528.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/terakt-1576877276.html

нью-йорк (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракты 11 сентября (2001), сергей лавров, нью-йорк (город), сша, в мире