Лавров рассказал, как теракт 11 сентября изменил американцев
© AP Photo / Gene BoyarsТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
© AP Photo / Gene Boyars
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как теракт 11 сентября 2001 года изменил американцев,
"Переломный момент, с моей точки зрения, в отношении того, как американцы живут, был 11 сентября 2001 года. Я был в Нью-Йорке, на Манхэттене, ощущал этот запах, пытался дозвониться, потому что телефоны все выключились", - сказал министр, который в то время был постпредом РФ при ООН, в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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По его словам, с тех пор свободный и живущий своей жизнью Нью-Йорк стал другим: "город как-то насторожился, стал оглядываться через плечо – нет ли рядом кого-то, кто может принести беду".
"Эта подозрительность затем глубоко стала проникать в американское общество. Наверное, причины тому были, причины серьезные. Честь и хвала спецслужбам США, потому что с тех пор, кроме Бостонского марафона, о чем мы их предупреждали, других терактов не было. Но эта подозрительность, какая-то замкнутость ощущается до сих пор", - отметил министр.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.