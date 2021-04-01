https://ria.ru/20210401/surgut-1603731714.html

Мэрию Сургута дважды "заминировали" за один день

Мэрию Сургута дважды "заминировали" за один день

Вечером в среду в администрацию Сургута (ХМАО) поступило второе за день сообщение о "минировании" здания мэрии, однако сотрудники прочитали письмо с угрозами... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:42

2021-04-01T08:42

2021-04-01T08:42

ханты-мансийский автономный округ

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апр - РИА Новости. Вечером в среду в администрацию Сургута (ХМАО) поступило второе за день сообщение о "минировании" здания мэрии, однако сотрудники прочитали письмо с угрозами только утром в четверг, обошлось без эвакуации, рассказали РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что утром в среду в экстренные ведомства поступила информация о "минировании" здания сургутской администрации, работникам мэрии пришлось эвакуироваться. Правоохранители не обнаружили опасных предметов, сотрудники администрации вернулись на свои места."Вечером в среду с того же адреса электронной почты в администрацию Сургута пришло аналогичное сообщение. Прочитали они его только сегодня, сейчас там обследуют здание, но уже без эвакуации", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по первому факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".В среду аналогичные сообщения о "минировании" получили в мэриях Владивостока, Новосибирска, Омска, Саратова, Тюмени, Казани. Все они оказались ложными.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

https://ria.ru/20210311/rebenok-1600774510.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, сургут, происшествия