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Мэрию Сургута дважды "заминировали" за один день
Мэрию Сургута дважды "заминировали" за один день
Вечером в среду в администрацию Сургута (ХМАО) поступило второе за день сообщение о "минировании" здания мэрии, однако сотрудники прочитали письмо с угрозами... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:42
2021-04-01T08:42
ханты-мансийский автономный округ
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апр - РИА Новости. Вечером в среду в администрацию Сургута (ХМАО) поступило второе за день сообщение о "минировании" здания мэрии, однако сотрудники прочитали письмо с угрозами только утром в четверг, обошлось без эвакуации, рассказали РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что утром в среду в экстренные ведомства поступила информация о "минировании" здания сургутской администрации, работникам мэрии пришлось эвакуироваться. Правоохранители не обнаружили опасных предметов, сотрудники администрации вернулись на свои места."Вечером в среду с того же адреса электронной почты в администрацию Сургута пришло аналогичное сообщение. Прочитали они его только сегодня, сейчас там обследуют здание, но уже без эвакуации", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по первому факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".В среду аналогичные сообщения о "минировании" получили в мэриях Владивостока, Новосибирска, Омска, Саратова, Тюмени, Казани. Все они оказались ложными.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
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ханты-мансийский автономный округ, сургут, происшествия

Мэрию Сургута дважды "заминировали" за один день

08:42 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апр - РИА Новости. Вечером в среду в администрацию Сургута (ХМАО) поступило второе за день сообщение о "минировании" здания мэрии, однако сотрудники прочитали письмо с угрозами только утром в четверг, обошлось без эвакуации, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что утром в среду в экстренные ведомства поступила информация о "минировании" здания сургутской администрации, работникам мэрии пришлось эвакуироваться. Правоохранители не обнаружили опасных предметов, сотрудники администрации вернулись на свои места.
"Вечером в среду с того же адреса электронной почты в администрацию Сургута пришло аналогичное сообщение. Прочитали они его только сегодня, сейчас там обследуют здание, но уже без эвакуации", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по первому факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
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В среду аналогичные сообщения о "минировании" получили в мэриях Владивостока, Новосибирска, Омска, Саратова, Тюмени, Казани. Все они оказались ложными.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
 
Ханты-Мансийский автономный округСургутПроисшествия
 
 
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