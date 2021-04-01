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В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"

В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"

Более 10 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" введено в гражданский оборот в России, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:38

2021-04-01T12:38

2021-04-01T12:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 10 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" введено в гражданский оборот в России, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год COVID-19: итоги"."Вакцина уже доступна для населения в России, по состоянию на 31 марта 2021 года в гражданский оборот введено более 10 миллионов комплектов вакцины", - говорится в презентации Должиковой.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество