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В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
Более 10 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" введено в гражданский оборот в России, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:38
2021-04-01T12:38
2021-04-01T12:55
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 10 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" введено в гражданский оборот в России, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год COVID-19: итоги"."Вакцина уже доступна для населения в России, по состоянию на 31 марта 2021 года в гражданский оборот введено более 10 миллионов комплектов вакцины", - говорится в презентации Должиковой.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество