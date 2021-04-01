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В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
Более 10 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" введено в гражданский оборот в России, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:38
2021-04-01T12:55
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 10 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" введено в гражданский оборот в России, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год COVID-19: итоги"."Вакцина уже доступна для населения в России, по состоянию на 31 марта 2021 года в гражданский оборот введено более 10 миллионов комплектов вакцины", - говорится в презентации Должиковой.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"

12:38 01.04.2021 (обновлено: 12:55 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 10 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" введено в гражданский оборот в России, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год COVID-19: итоги".
"Вакцина уже доступна для населения в России, по состоянию на 31 марта 2021 года в гражданский оборот введено более 10 миллионов комплектов вакцины", - говорится в презентации Должиковой.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
 
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