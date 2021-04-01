https://ria.ru/20210401/spetsoperatsiya-1603797237.html
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против террориста в Тверской области
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против террориста в Тверской области
Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против боевика "Исламского государства"* в Тверской области. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:44
2021-04-01T14:44
2021-04-01T14:44
северный кавказ
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
махачкала
происшествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против боевика "Исламского государства"* в Тверской области.На кадрах видео, как силовики проникают в дом террориста. После этого сотрудники службы демонстрируют найденные в жилище боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.По информации ФСБ, выходец из Центральной Азии оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики. При задержании он оказал сопротивление и был убит.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.За прошлый год в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210325/basaev-1602766599.html
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Предотвращение теракта в Тверской области. Кадры ФСБ
В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ. Он оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
2021-04-01T14:44
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РИА Новости
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РИА Новости
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северный кавказ, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, махачкала, происшествия