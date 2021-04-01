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Опубликовано видео спецоперации ФСБ против террориста в Тверской области
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против террориста в Тверской области
Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против боевика "Исламского государства"* в Тверской области. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:44
2021-04-01T14:44
северный кавказ
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
махачкала
происшествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против боевика "Исламского государства"* в Тверской области.На кадрах видео, как силовики проникают в дом террориста. После этого сотрудники службы демонстрируют найденные в жилище боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.По информации ФСБ, выходец из Центральной Азии оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики. При задержании он оказал сопротивление и был убит.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.За прошлый год в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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северный кавказ
калининградская область
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Предотвращение теракта в Тверской области. Кадры ФСБ
В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ. Он оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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северный кавказ, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, махачкала, происшествия

Опубликовано видео спецоперации ФСБ против террориста в Тверской области

14:44 01.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против боевика "Исламского государства"* в Тверской области.
На кадрах видео, как силовики проникают в дом террориста. После этого сотрудники службы демонстрируют найденные в жилище боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
По информации ФСБ, выходец из Центральной Азии оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики. При задержании он оказал сопротивление и был убит.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
За прошлый год в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Задержание бывшего боевика из банды Басаева. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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Северный КавказИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьМахачкалаПроисшествия
 
 
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