https://ria.ru/20210401/spetsoperatsiya-1603797237.html

Опубликовано видео спецоперации ФСБ против террориста в Тверской области

Опубликовано видео спецоперации ФСБ против террориста в Тверской области

Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против боевика "Исламского государства"* в Тверской области. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:44

2021-04-01T14:44

2021-04-01T14:44

северный кавказ

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

махачкала

происшествия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против боевика "Исламского государства"* в Тверской области.На кадрах видео, как силовики проникают в дом террориста. После этого сотрудники службы демонстрируют найденные в жилище боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.По информации ФСБ, выходец из Центральной Азии оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики. При задержании он оказал сопротивление и был убит.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.За прошлый год в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210325/basaev-1602766599.html

северный кавказ

калининградская область

махачкала

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Предотвращение теракта в Тверской области. Кадры ФСБ В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ. Он оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики. *Террористическая организация, запрещенная в России. 2021-04-01T14:44 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, махачкала, происшествия