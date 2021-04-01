https://ria.ru/20210401/spasateli-1603864472.html

В Москве спасли провалившихся под лед мужчину с ребенком

В Москве спасли провалившихся под лед мужчину с ребенком

Спасатели вытащили из воды провалившихся под лед на канале имени Москвы мужчину с ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:33

2021-04-01T19:33

2021-04-01T20:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Спасатели вытащили из воды провалившихся под лед на канале имени Москвы мужчину с ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Как рассказал собеседник агентства, на место происшествия отправилась на судне на воздушной подушке дежурная смена в составе Дениса Сергеева и Дениса Русакова."В 40 метрах от берега они обнаружили лежащих на льду мужчину с ребенком", — добавил собеседник агентства.По его словам, Сергеев добрался до пострадавших, после чего помог им подняться на борт судна.Уже на спасательной станции пожилой мужчина рассказал, что увидел ребенка, провалившегося под лед при попытке перейти канал. Он сразу же бросился ему на помощь и вытащил из ледяной полыньи. В этот момент к ним подоспели спасатели.После осмотра медиков ребенка госпитализировали, а мужчина отправился домой самостоятельно.

https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия