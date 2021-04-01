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Лавров оценил необходимость военного союза России и Китая

Лавров оценил необходимость военного союза России и Китая

России и КНР не нужен военный союз наподобие НАТО, отношения Москвы и Пекина совсем другие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:16

2021-04-01T15:16

2021-04-01T15:16

ван и (политик)

сергей лавров

нато

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пекин

китай

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. России и КНР не нужен военный союз наподобие НАТО, отношения Москвы и Пекина совсем другие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Часто спекулируют насчет того, что Россия и Китай могут заключить военный союз. Во-первых, в одном из документов на высшем уровне подчеркнуто, что наши отношения не являют собой военный союз, эту цель мы не преследуем. Военный союз в его классическом понимании мы видим на примере НАТО, такого союза нам не надо", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".По его словам, такой союз - это союз эпохи холодной войны. "Я бы сейчас мыслил категориями современной эпохи, когда формируется многополярность. В этом смысле наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле", - отметил он.Ранее Лавров совершил визит в Китай, в ходе которого провел переговоры с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним, в частности, подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. Также ранее автоматически был продлен на очередной пятилетний срок Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/ssha-1599874559.html

москва

пекин

китай

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2021

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ван и (политик), сергей лавров, нато, москва, пекин, китай, в мире