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Российский союз туриндустрии и АНО "РСВ" договорились о сотрудничестве
Российский союз туриндустрии и АНО "РСВ" договорились о сотрудничестве
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" и Российский союз туриндустрии заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки перспективных... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:13
2021-04-01T15:13
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" и Российский союз туриндустрии заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки перспективных специалистов в области гостеприимства, а также содействия в проведении конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Мы с Российским союзом туриндустрии достаточно плотно поработали в прошлом году, у нас участвовали эксперты в рамках оценки проектов, и в этом году мы рассчитываем это сотрудничество еще больше расширить. Российский союз туриндустрии обладает большими инвестиционными возможностями, есть клуб инвесторов. Рассчитываю, что в рамках отдельной номинации "Развитие туристической инфраструктуры" мы совместно соберем яркие проекты, которые смогут получить финансирование от лучших инвесторов, от тех, кто заинтересован в развитии туриндустрии", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Алексея Агафонова.Как отмечается в сообщении, большинство экспертов конкурса "Мастера гостеприимства" – члены Российского союза туриндустрии: они оценивают проекты конкурсантов, оказывают им поддержку, а также участвуют в программе наставничества.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), образование - общество

Российский союз туриндустрии и АНО "РСВ" договорились о сотрудничестве

15:13 01.04.2021
 
© Фото : АНО "Россия – страна возможностей"Подписание соглашения о сотрудничестве между АНО "Россия – страна возможностей" и Российским союзом туриндустрии
Подписание соглашения о сотрудничестве между АНО Россия – страна возможностей и Российским союзом туриндустрии - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : АНО "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" и Российский союз туриндустрии заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки перспективных специалистов в области гостеприимства, а также содействия в проведении конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Мы с Российским союзом туриндустрии достаточно плотно поработали в прошлом году, у нас участвовали эксперты в рамках оценки проектов, и в этом году мы рассчитываем это сотрудничество еще больше расширить. Российский союз туриндустрии обладает большими инвестиционными возможностями, есть клуб инвесторов. Рассчитываю, что в рамках отдельной номинации "Развитие туристической инфраструктуры" мы совместно соберем яркие проекты, которые смогут получить финансирование от лучших инвесторов, от тех, кто заинтересован в развитии туриндустрии", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Алексея Агафонова.
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Как отмечается в сообщении, большинство экспертов конкурса "Мастера гостеприимства" – члены Российского союза туриндустрии: они оценивают проекты конкурсантов, оказывают им поддержку, а также участвуют в программе наставничества.
 
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