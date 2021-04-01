https://ria.ru/20210401/sotrudnichestvo-1603802522.html

Российский союз туриндустрии и АНО "РСВ" договорились о сотрудничестве

Российский союз туриндустрии и АНО "РСВ" договорились о сотрудничестве

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" и Российский союз туриндустрии заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки перспективных... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:13

2021-04-01T15:13

2021-04-01T15:13

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

туризм

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603803561_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_1bf8d4ccae4432aa3a72aaa7b8594a5c.jpg

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" и Российский союз туриндустрии заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки перспективных специалистов в области гостеприимства, а также содействия в проведении конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Мы с Российским союзом туриндустрии достаточно плотно поработали в прошлом году, у нас участвовали эксперты в рамках оценки проектов, и в этом году мы рассчитываем это сотрудничество еще больше расширить. Российский союз туриндустрии обладает большими инвестиционными возможностями, есть клуб инвесторов. Рассчитываю, что в рамках отдельной номинации "Развитие туристической инфраструктуры" мы совместно соберем яркие проекты, которые смогут получить финансирование от лучших инвесторов, от тех, кто заинтересован в развитии туриндустрии", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Алексея Агафонова.Как отмечается в сообщении, большинство экспертов конкурса "Мастера гостеприимства" – члены Российского союза туриндустрии: они оценивают проекты конкурсантов, оказывают им поддержку, а также участвуют в программе наставничества.

https://ria.ru/20210326/obuchenie-1603003412.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), образование - общество