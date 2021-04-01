https://ria.ru/20210401/sobstvennik-1603856127.html

Audi, попавший в ДТП на Садовом, не поставили на учет после покупки

Audi, попавший в ДТП на Садовом, не поставили на учет после покупки

На момент крупного ДТП в центре Москвы автомобиль вероятного виновника не стоял на учете в ГИБДД – предыдущий владелец снял его, а новый не поставил, сообщает... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T18:46

2021-04-01T18:46

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На момент крупного ДТП в центре Москвы автомобиль вероятного виновника не стоял на учете в ГИБДД – предыдущий владелец снял его, а новый не поставил, сообщает столичная полиция.В релизе не уточняется, идет ли речь о спортивном автомобиле Audi RS6, участвовавшем в аварии. Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что это так."Регистрационный учет транспортного средства, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии, прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля", - говорится в релизе ГУМВД.О том, кто был за рулем Audi, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.Косвенно это подтверждает тот факт, что в одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения. Номера на машине из видео и машине, попавшей сегодня в ДТП, одни и те же.Бил называл RS6 "очень опасным автомобилем" и упоминал, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил - против 600 в "базовом" исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды.Недалеко от места сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади - 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов осужден на 7,5 лет колонии и уже отбывает наказание.

https://ria.ru/20210401/rezonans-dtp-1603819686.html

https://ria.ru/20210401/dtp-1603792470.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, гумвд, москва, происшествия