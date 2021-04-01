https://ria.ru/20210401/slovakiya-1603752459.html

Президент Словакии утвердила новый состав правительства

Президент Словакии утвердила новый состав правительства

Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила в четверг новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером, в составе кабмина пока отсутствует... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:13

2021-04-01T11:13

2021-04-01T11:13

зузана чапутова

словакия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155225/94/1552259441_0:205:2916:1845_1920x0_80_0_0_49cb2cd1458f9fc617765de6f00383d9.jpg

ПРАГА, 1 апр - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила в четверг новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером, в составе кабмина пока отсутствует глава минтруда."Желаю вам успешной и плодотворной работы на благо словацкого народа. Надеюсь, что при этом вы учтете ошибки предыдущего кабинета", - сказала Чапутова во время церемонии, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.Предыдущий состав правительства во главе с лидером партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорем Матовичем был сформирован по итогам парламентских выборов в марте 2020 года. Однако в последние месяцы деятельность кабмина сопровождали недопонимание и ссоры между его отдельными членами. В частности, премьер однажды публично назвал вице-премьера, главу минэкономики и лидера партии "Свобода и солидарность" Рихарда Сулика "идиотом", а тот, в свою очередь, неоднократно обвинял премьера в неумении руководить кабмином, хаотичности и непоследовательности в работе, нежелании прислушиваться к мнениям коллег.Последней каплей, переполнившей чашу терпения лидеров коалиционных партий по отношению к Матовичу, стало обеспечение им поставки в республику первой партии российской вакцины "Спутник V", о чем премьер заблаговременно не поставил в известность никого из членов кабмина, а также президента страны. В итоге лидеры коалиционных партий потребовали от Матовича ухода в отставку, пригрозив в ином случае распадом правящей коалиции.После долгих размышлений Матович согласился все-таки оставить пост премьера, поставив встречным условием свой обмен постами с другим представителем партии ОЛНЛ и главой минфина Хегером. Лидеры других трех коалиционных партий согласились на это, а президент во вторник приняла отставку Матовича и поручила Хегеру формирование нового состава правительства.В свою очередь, ведущая оппозиционная партия "Голос – социальная демократия" в своем заявлении во вторник назвала договоренность об обмене постами между премьером и главой минфина "отвратительным театром" и "глумлением над народом", страдающим сейчас от экономических проблем и пандемии коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/slovakiya-1603506492.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зузана чапутова, словакия, в мире