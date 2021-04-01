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Президент Словакии утвердила новый состав правительства
Президент Словакии утвердила новый состав правительства
Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила в четверг новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером, в составе кабмина пока отсутствует... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:13
2021-04-01T11:13
зузана чапутова
словакия
в мире
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ПРАГА, 1 апр - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила в четверг новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером, в составе кабмина пока отсутствует глава минтруда."Желаю вам успешной и плодотворной работы на благо словацкого народа. Надеюсь, что при этом вы учтете ошибки предыдущего кабинета", - сказала Чапутова во время церемонии, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.Предыдущий состав правительства во главе с лидером партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорем Матовичем был сформирован по итогам парламентских выборов в марте 2020 года. Однако в последние месяцы деятельность кабмина сопровождали недопонимание и ссоры между его отдельными членами. В частности, премьер однажды публично назвал вице-премьера, главу минэкономики и лидера партии "Свобода и солидарность" Рихарда Сулика "идиотом", а тот, в свою очередь, неоднократно обвинял премьера в неумении руководить кабмином, хаотичности и непоследовательности в работе, нежелании прислушиваться к мнениям коллег.Последней каплей, переполнившей чашу терпения лидеров коалиционных партий по отношению к Матовичу, стало обеспечение им поставки в республику первой партии российской вакцины "Спутник V", о чем премьер заблаговременно не поставил в известность никого из членов кабмина, а также президента страны. В итоге лидеры коалиционных партий потребовали от Матовича ухода в отставку, пригрозив в ином случае распадом правящей коалиции.После долгих размышлений Матович согласился все-таки оставить пост премьера, поставив встречным условием свой обмен постами с другим представителем партии ОЛНЛ и главой минфина Хегером. Лидеры других трех коалиционных партий согласились на это, а президент во вторник приняла отставку Матовича и поручила Хегеру формирование нового состава правительства.В свою очередь, ведущая оппозиционная партия "Голос – социальная демократия" в своем заявлении во вторник назвала договоренность об обмене постами между премьером и главой минфина "отвратительным театром" и "глумлением над народом", страдающим сейчас от экономических проблем и пандемии коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/slovakiya-1603506492.html
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зузана чапутова, словакия, в мире

Президент Словакии утвердила новый состав правительства

11:13 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, адвокат, заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова
Кандидат в президенты, адвокат, заместитель председателя внепарламентской либеральной партии Прогрессивная Словакия Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 1 апр - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила в четверг новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером, в составе кабмина пока отсутствует глава минтруда.
"Желаю вам успешной и плодотворной работы на благо словацкого народа. Надеюсь, что при этом вы учтете ошибки предыдущего кабинета", - сказала Чапутова во время церемонии, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.
Предыдущий состав правительства во главе с лидером партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорем Матовичем был сформирован по итогам парламентских выборов в марте 2020 года. Однако в последние месяцы деятельность кабмина сопровождали недопонимание и ссоры между его отдельными членами. В частности, премьер однажды публично назвал вице-премьера, главу минэкономики и лидера партии "Свобода и солидарность" Рихарда Сулика "идиотом", а тот, в свою очередь, неоднократно обвинял премьера в неумении руководить кабмином, хаотичности и непоследовательности в работе, нежелании прислушиваться к мнениям коллег.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения лидеров коалиционных партий по отношению к Матовичу, стало обеспечение им поставки в республику первой партии российской вакцины "Спутник V", о чем премьер заблаговременно не поставил в известность никого из членов кабмина, а также президента страны. В итоге лидеры коалиционных партий потребовали от Матовича ухода в отставку, пригрозив в ином случае распадом правящей коалиции.
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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После долгих размышлений Матович согласился все-таки оставить пост премьера, поставив встречным условием свой обмен постами с другим представителем партии ОЛНЛ и главой минфина Хегером. Лидеры других трех коалиционных партий согласились на это, а президент во вторник приняла отставку Матовича и поручила Хегеру формирование нового состава правительства.
В свою очередь, ведущая оппозиционная партия "Голос – социальная демократия" в своем заявлении во вторник назвала договоренность об обмене постами между премьером и главой минфина "отвратительным театром" и "глумлением над народом", страдающим сейчас от экономических проблем и пандемии коронавируса.
 
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