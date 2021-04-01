https://ria.ru/20210401/sizo-1603741650.html

Сотрудник московского СИЗО №3 попался на передаче телефонов за взятку

Сотрудник московского СИЗО №3 попался на передаче телефонов за взятку

Правоохранительные органы и сотрудники отдела собственной безопасности (ОСБ) столичного УФСИН пресекли незаконный канал поставки мобильных телефонов в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:04

2021-04-01T10:04

2021-04-01T10:04

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы и сотрудники отдела собственной безопасности (ОСБ) столичного УФСИН пресекли незаконный канал поставки мобильных телефонов в московское СИЗО-3, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Отмечается, что Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы совместно с УФСБ России по Москве и Московской области и ОСБ городского управления ФСИН России провела проверку по факту незаконных действий сотрудника СИЗО-3 УФСИН России по Москве."Установлено, что сотрудник изолятора получил на расчетный счет денежные средства в качестве взятки от посредника, занимающегося незаконным сбытом следственно-арестованным мобильных телефонов и их комплектующих. За незаконное вознаграждение сотрудник изолятора пронес их на территорию режимного объекта и передал лицам, содержащимся в СИЗО", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве добавили, что материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, за незаконные действия) и по части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).Отмечается, что ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

https://ria.ru/20210325/sizo-1602838043.html

москва

московская область (подмосковье)

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, московская область (подмосковье), происшествия