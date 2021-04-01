https://ria.ru/20210401/sizo-1603741650.html
Сотрудник московского СИЗО №3 попался на передаче телефонов за взятку
Сотрудник московского СИЗО №3 попался на передаче телефонов за взятку
Правоохранительные органы и сотрудники отдела собственной безопасности (ОСБ) столичного УФСИН пресекли незаконный канал поставки мобильных телефонов в... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:04
2021-04-01T10:04
2021-04-01T10:04
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы и сотрудники отдела собственной безопасности (ОСБ) столичного УФСИН пресекли незаконный канал поставки мобильных телефонов в московское СИЗО-3, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Отмечается, что Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы совместно с УФСБ России по Москве и Московской области и ОСБ городского управления ФСИН России провела проверку по факту незаконных действий сотрудника СИЗО-3 УФСИН России по Москве."Установлено, что сотрудник изолятора получил на расчетный счет денежные средства в качестве взятки от посредника, занимающегося незаконным сбытом следственно-арестованным мобильных телефонов и их комплектующих. За незаконное вознаграждение сотрудник изолятора пронес их на территорию режимного объекта и передал лицам, содержащимся в СИЗО", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве добавили, что материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, за незаконные действия) и по части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).Отмечается, что ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Москвы на контроль.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Правоохранительные органы и сотрудники отдела собственной безопасности (ОСБ) столичного УФСИН пресекли незаконный канал поставки мобильных телефонов в московское СИЗО-3, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы
.
Отмечается, что Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы совместно с УФСБ России по Москве и Московской области
и ОСБ городского управления ФСИН
России провела проверку по факту незаконных действий сотрудника СИЗО-3 УФСИН России по Москве.
"Установлено, что сотрудник изолятора получил на расчетный счет денежные средства в качестве взятки от посредника, занимающегося незаконным сбытом следственно-арестованным мобильных телефонов и их комплектующих. За незаконное вознаграждение сотрудник изолятора пронес их на территорию режимного объекта и передал лицам, содержащимся в СИЗО", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, за незаконные действия) и по части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).
Отмечается, что ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Москвы на контроль.