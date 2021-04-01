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Президент Германии получил первую дозу вакцины AstraZeneca
Президент Германии получил первую дозу вакцины AstraZeneca
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщает издание Bild. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:58
2021-04-01T13:58
распространение коронавируса
франк-вальтер штайнмайер
astrazeneca
германия
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МОСКВА/БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщает издание Bild.Сообщается, что 65-летний Штайнмайер получил вакцину в Берлине в больнице бундесвера.Во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха изменила рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института. Эти рекомендации будут обсуждаться на экспертном уровне и с заинтересованными кругами, окончательное решение будет утверждено 1 апреля, сообщила пресс-служба. По вопросу о порядке введения второй дозы вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет (после первой прививки) в STIKO намерены дать дополнительные рекомендации до конца апреля. Ранее власти Берлина, других регионов ФРГ сообщили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для возрастной группы до 60 лет. Это связано с возможными осложнениями от препарата в данной группе.
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франк-вальтер штайнмайер, astrazeneca , германия, в мире

Президент Германии получил первую дозу вакцины AstraZeneca

13:58 01.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил МаркивМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА/БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщает издание Bild.
Сообщается, что 65-летний Штайнмайер получил вакцину в Берлине в больнице бундесвера.
"Я доверяю авторизованным в Германии вакцинам. Сегодня я сделал первую прививку вакциной AstraZeneca. Вакцинация - это решительный шаг на выходе из пандемии. Используйте это возможность. Присоединяйтесь!" - приводит пресс-служба комментарий президента.
Во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха изменила рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института. Эти рекомендации будут обсуждаться на экспертном уровне и с заинтересованными кругами, окончательное решение будет утверждено 1 апреля, сообщила пресс-служба. По вопросу о порядке введения второй дозы вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет (после первой прививки) в STIKO намерены дать дополнительные рекомендации до конца апреля. Ранее власти Берлина, других регионов ФРГ сообщили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для возрастной группы до 60 лет. Это связано с возможными осложнениями от препарата в данной группе.
 
Распространение коронавирусаФранк-Вальтер ШтайнмайерAstraZenecaГерманияВ мире
 
 
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