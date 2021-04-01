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Президент Германии получил первую дозу вакцины AstraZeneca

Президент Германии получил первую дозу вакцины AstraZeneca

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщает издание Bild. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:58

2021-04-01T13:58

2021-04-01T13:58

распространение коронавируса

франк-вальтер штайнмайер

astrazeneca

германия

в мире

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МОСКВА/БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщает издание Bild.Сообщается, что 65-летний Штайнмайер получил вакцину в Берлине в больнице бундесвера.Во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха изменила рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института. Эти рекомендации будут обсуждаться на экспертном уровне и с заинтересованными кругами, окончательное решение будет утверждено 1 апреля, сообщила пресс-служба. По вопросу о порядке введения второй дозы вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет (после первой прививки) в STIKO намерены дать дополнительные рекомендации до конца апреля. Ранее власти Берлина, других регионов ФРГ сообщили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для возрастной группы до 60 лет. Это связано с возможными осложнениями от препарата в данной группе.

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франк-вальтер штайнмайер, astrazeneca , германия, в мире