Президент Германии получил первую дозу вакцины AstraZeneca
МОСКВА/БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщает издание Bild.
Сообщается, что 65-летний Штайнмайер получил вакцину в Берлине в больнице бундесвера.
"Я доверяю авторизованным в Германии вакцинам. Сегодня я сделал первую прививку вакциной AstraZeneca. Вакцинация - это решительный шаг на выходе из пандемии. Используйте это возможность. Присоединяйтесь!" - приводит пресс-служба комментарий президента.
Во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха изменила рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института. Эти рекомендации будут обсуждаться на экспертном уровне и с заинтересованными кругами, окончательное решение будет утверждено 1 апреля, сообщила пресс-служба. По вопросу о порядке введения второй дозы вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет (после первой прививки) в STIKO намерены дать дополнительные рекомендации до конца апреля. Ранее власти Берлина, других регионов ФРГ сообщили о приостановке использования вакцины AstraZeneca для возрастной группы до 60 лет. Это связано с возможными осложнениями от препарата в данной группе.