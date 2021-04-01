https://ria.ru/20210401/shpionazh-1603762790.html

Жена обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянца рассказала о нем

Жена обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянца рассказала о нем

Жена арестованного за шпионаж в пользу России итальянца Вальтера Биота рассказала, что их многодетная семья отчаянно нуждалась в деньгах. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:58

2021-04-01T11:58

2021-04-01T12:06

высылка российских дипломатов из италии

россия

италия

в мире

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РИМ, 1 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Жена арестованного за шпионаж в пользу России итальянца Вальтера Биота рассказала, что их многодетная семья отчаянно нуждалась в деньгах.Во вторник итальянские карабинеры задержали, согласно их заявлению, офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу.В интервью газете Corriere della Sera женщина, которая работает психотерапевтом, заявила, что Биот на службе в минобороны получал три тысячи евро месяц, но должен был платить ипотеку и содержать четырех детей.Жена арестованного итальянского офицера подчеркнула, что ее семья не позволяла себе никакой роскоши или соблазнов, а вела обычную жизнь, которая стала беднее из-за пандемии коронавируса. По ее словам, после ареста мужа она даже не знает, где он содержится."Если бы он только поговорил со мной, мы бы обсудили это вместе, я бы попыталась его отговорить. Вместо этого он все решил сам, и вот уже полтора дня я его не вижу. Я не могу с ним разговаривать, я даже не могу найти ему адвоката", - сказала женщина.Corriere также поговорила с сослуживцами Биота, назвавшими его верным другом, который был вынужден пойти на шпионаж ради своей младшей дочери. Девочка, по их словам, нуждается в постоянном и дорогостоящем лечении из-за инвалидности.Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства. По словам министра, ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. Он добавил, что произошедшее будет иметь последствия.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии.По информации местных СМИ, капитан ВМС Италии фотографировал секретные военные документы с экрана компьютера, после чего загружал их на флеш-накопитель. В качестве вознаграждения он должен был получить 5 тысяч евро. Российскому офицеру он должен был передать информацию о системах военной связи, которую заполучил на службе в генштабе минобороны Италии. Предположительно, сведения касались не только Италии, но и НАТО.По другой версии, информация касалась "планирования международных миссий, включая операции в Ираке и Афганистане".Столичная газета il Messaggero утверждает, что Биот провел "как минимум три или четыре встречи" с россиянами, которые в общей сложности заплатили ему за информацию порядка 30 тысяч евро. С обвинениями в распространении секретных сведений, политическом и военном шпионаже он рискует получить 20 лет заключения.

https://ria.ru/20210331/diplomat-1603670314.html

https://ria.ru/20210331/italiya-1603589243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российских дипломатов из италии, россия, италия, в мире