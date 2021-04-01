Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/shpionazh-1603762790.html
Жена обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянца рассказала о нем
Жена обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянца рассказала о нем
Жена арестованного за шпионаж в пользу России итальянца Вальтера Биота рассказала, что их многодетная семья отчаянно нуждалась в деньгах. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:58
2021-04-01T12:06
высылка российских дипломатов из италии
россия
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680593_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3fcf8e05ca3410f8fe01e9dfa234448.jpg
РИМ, 1 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Жена арестованного за шпионаж в пользу России итальянца Вальтера Биота рассказала, что их многодетная семья отчаянно нуждалась в деньгах.Во вторник итальянские карабинеры задержали, согласно их заявлению, офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу.В интервью газете Corriere della Sera женщина, которая работает психотерапевтом, заявила, что Биот на службе в минобороны получал три тысячи евро месяц, но должен был платить ипотеку и содержать четырех детей.Жена арестованного итальянского офицера подчеркнула, что ее семья не позволяла себе никакой роскоши или соблазнов, а вела обычную жизнь, которая стала беднее из-за пандемии коронавируса. По ее словам, после ареста мужа она даже не знает, где он содержится."Если бы он только поговорил со мной, мы бы обсудили это вместе, я бы попыталась его отговорить. Вместо этого он все решил сам, и вот уже полтора дня я его не вижу. Я не могу с ним разговаривать, я даже не могу найти ему адвоката", - сказала женщина.Corriere также поговорила с сослуживцами Биота, назвавшими его верным другом, который был вынужден пойти на шпионаж ради своей младшей дочери. Девочка, по их словам, нуждается в постоянном и дорогостоящем лечении из-за инвалидности.Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства. По словам министра, ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. Он добавил, что произошедшее будет иметь последствия.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии.По информации местных СМИ, капитан ВМС Италии фотографировал секретные военные документы с экрана компьютера, после чего загружал их на флеш-накопитель. В качестве вознаграждения он должен был получить 5 тысяч евро. Российскому офицеру он должен был передать информацию о системах военной связи, которую заполучил на службе в генштабе минобороны Италии. Предположительно, сведения касались не только Италии, но и НАТО.По другой версии, информация касалась "планирования международных миссий, включая операции в Ираке и Афганистане".Столичная газета il Messaggero утверждает, что Биот провел "как минимум три или четыре встречи" с россиянами, которые в общей сложности заплатили ему за информацию порядка 30 тысяч евро. С обвинениями в распространении секретных сведений, политическом и военном шпионаже он рискует получить 20 лет заключения.
https://ria.ru/20210331/diplomat-1603670314.html
https://ria.ru/20210331/italiya-1603589243.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680593_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e57c1c7cd98935a01316a1b8fbf86ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
высылка российских дипломатов из италии, россия, италия, в мире

Жена обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянца рассказала о нем

11:58 01.04.2021 (обновлено: 12:06 01.04.2021)
 
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneЗдание посольства РФ в Риме
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать ria.ru в
РИМ, 1 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Жена арестованного за шпионаж в пользу России итальянца Вальтера Биота рассказала, что их многодетная семья отчаянно нуждалась в деньгах.
Во вторник итальянские карабинеры задержали, согласно их заявлению, офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу.
В интервью газете Corriere della Sera женщина, которая работает психотерапевтом, заявила, что Биот на службе в минобороны получал три тысячи евро месяц, но должен был платить ипотеку и содержать четырех детей.
"Но их (денег) уже было недостаточно, чтобы содержать семью с четырьмя детьми и четырьмя собаками, за дом в Помеции (город к югу от Рима – ред.) только начали платить: 268 тысяч евро по ипотеке, выплата в месяц - 1200. А потом школа, спорт, детские тренажерные залы. Он категорически не хотел, чтобы они от этого отказывались", - рассказала Клаудиа Карбонара.
Жена арестованного итальянского офицера подчеркнула, что ее семья не позволяла себе никакой роскоши или соблазнов, а вела обычную жизнь, которая стала беднее из-за пандемии коронавируса. По ее словам, после ареста мужа она даже не знает, где он содержится.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 17:18
В МИД Италии назвали инцидент с российским дипломатом угрозой НАТО
"Если бы он только поговорил со мной, мы бы обсудили это вместе, я бы попыталась его отговорить. Вместо этого он все решил сам, и вот уже полтора дня я его не вижу. Я не могу с ним разговаривать, я даже не могу найти ему адвоката", - сказала женщина.
Corriere также поговорила с сослуживцами Биота, назвавшими его верным другом, который был вынужден пойти на шпионаж ради своей младшей дочери. Девочка, по их словам, нуждается в постоянном и дорогостоящем лечении из-за инвалидности.
Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства. По словам министра, ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. Он добавил, что произошедшее будет иметь последствия.
Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии.
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 11:44
В посольстве отреагировали на задержание российского дипломата в Италии
По информации местных СМИ, капитан ВМС Италии фотографировал секретные военные документы с экрана компьютера, после чего загружал их на флеш-накопитель. В качестве вознаграждения он должен был получить 5 тысяч евро. Российскому офицеру он должен был передать информацию о системах военной связи, которую заполучил на службе в генштабе минобороны Италии. Предположительно, сведения касались не только Италии, но и НАТО.
По другой версии, информация касалась "планирования международных миссий, включая операции в Ираке и Афганистане".
Столичная газета il Messaggero утверждает, что Биот провел "как минимум три или четыре встречи" с россиянами, которые в общей сложности заплатили ему за информацию порядка 30 тысяч евро. С обвинениями в распространении секретных сведений, политическом и военном шпионаже он рискует получить 20 лет заключения.
 
Высылка российских дипломатов из ИталииРоссияИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
12:38В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
Лента новостейМолния