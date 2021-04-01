https://ria.ru/20210401/shpionazh-1603762790.html
Жена обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянца рассказала о нем
Жена обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянца рассказала о нем
Жена арестованного за шпионаж в пользу России итальянца Вальтера Биота рассказала, что их многодетная семья отчаянно нуждалась в деньгах. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:58
2021-04-01T11:58
2021-04-01T12:06
высылка российских дипломатов из италии
россия
италия
в мире
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РИМ, 1 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Жена арестованного за шпионаж в пользу России итальянца Вальтера Биота рассказала, что их многодетная семья отчаянно нуждалась в деньгах.Во вторник итальянские карабинеры задержали, согласно их заявлению, офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу.В интервью газете Corriere della Sera женщина, которая работает психотерапевтом, заявила, что Биот на службе в минобороны получал три тысячи евро месяц, но должен был платить ипотеку и содержать четырех детей.Жена арестованного итальянского офицера подчеркнула, что ее семья не позволяла себе никакой роскоши или соблазнов, а вела обычную жизнь, которая стала беднее из-за пандемии коронавируса. По ее словам, после ареста мужа она даже не знает, где он содержится."Если бы он только поговорил со мной, мы бы обсудили это вместе, я бы попыталась его отговорить. Вместо этого он все решил сам, и вот уже полтора дня я его не вижу. Я не могу с ним разговаривать, я даже не могу найти ему адвоката", - сказала женщина.Corriere также поговорила с сослуживцами Биота, назвавшими его верным другом, который был вынужден пойти на шпионаж ради своей младшей дочери. Девочка, по их словам, нуждается в постоянном и дорогостоящем лечении из-за инвалидности.Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства. По словам министра, ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. Он добавил, что произошедшее будет иметь последствия.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии.По информации местных СМИ, капитан ВМС Италии фотографировал секретные военные документы с экрана компьютера, после чего загружал их на флеш-накопитель. В качестве вознаграждения он должен был получить 5 тысяч евро. Российскому офицеру он должен был передать информацию о системах военной связи, которую заполучил на службе в генштабе минобороны Италии. Предположительно, сведения касались не только Италии, но и НАТО.По другой версии, информация касалась "планирования международных миссий, включая операции в Ираке и Афганистане".Столичная газета il Messaggero утверждает, что Биот провел "как минимум три или четыре встречи" с россиянами, которые в общей сложности заплатили ему за информацию порядка 30 тысяч евро. С обвинениями в распространении секретных сведений, политическом и военном шпионаже он рискует получить 20 лет заключения.
https://ria.ru/20210331/diplomat-1603670314.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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высылка российских дипломатов из италии, россия, италия, в мире
РИМ, 1 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Жена арестованного за шпионаж в пользу России итальянца Вальтера Биота рассказала, что их многодетная семья отчаянно нуждалась в деньгах.
Во вторник итальянские карабинеры задержали, согласно их заявлению, офицера ВС РФ
, аккредитованного при посольстве в Риме
, и капитана второго ранга ВМС Италии
по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу.
В интервью газете Corriere della Sera
женщина, которая работает психотерапевтом, заявила, что Биот на службе в минобороны получал три тысячи евро месяц, но должен был платить ипотеку и содержать четырех детей.
"Но их (денег) уже было недостаточно, чтобы содержать семью с четырьмя детьми и четырьмя собаками, за дом в Помеции (город к югу от Рима – ред.) только начали платить: 268 тысяч евро по ипотеке, выплата в месяц - 1200. А потом школа, спорт, детские тренажерные залы. Он категорически не хотел, чтобы они от этого отказывались", - рассказала Клаудиа Карбонара.
Жена арестованного итальянского офицера подчеркнула, что ее семья не позволяла себе никакой роскоши или соблазнов, а вела обычную жизнь, которая стала беднее из-за пандемии коронавируса. По ее словам, после ареста мужа она даже не знает, где он содержится.
"Если бы он только поговорил со мной, мы бы обсудили это вместе, я бы попыталась его отговорить. Вместо этого он все решил сам, и вот уже полтора дня я его не вижу. Я не могу с ним разговаривать, я даже не могу найти ему адвоката", - сказала женщина.
Corriere также поговорила с сослуживцами Биота, назвавшими его верным другом, который был вынужден пойти на шпионаж ради своей младшей дочери. Девочка, по их словам, нуждается в постоянном и дорогостоящем лечении из-за инвалидности.
Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо
назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства. По словам министра, ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии
, но и всего Североатлантического альянса. Он добавил, что произошедшее будет иметь последствия.
Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии.
По информации местных СМИ, капитан ВМС Италии фотографировал секретные военные документы с экрана компьютера, после чего загружал их на флеш-накопитель. В качестве вознаграждения он должен был получить 5 тысяч евро. Российскому офицеру он должен был передать информацию о системах военной связи, которую заполучил на службе в генштабе минобороны Италии
. Предположительно, сведения касались не только Италии, но и НАТО
.
По другой версии, информация касалась "планирования международных миссий, включая операции в Ираке
и Афганистане".
Столичная газета il Messaggero утверждает, что Биот провел "как минимум три или четыре встречи" с россиянами, которые в общей сложности заплатили ему за информацию порядка 30 тысяч евро. С обвинениями в распространении секретных сведений, политическом и военном шпионаже он рискует получить 20 лет заключения.