https://ria.ru/20210401/shkoly-1603744761.html

В трех районах Ростовской области отремонтируют школы искусств

В трех районах Ростовской области отремонтируют школы искусств

Более 20 миллионов рублей будет выделено из регионального и федерального бюджетов на капитальный ремонт трех детских школ искусств в Ростовской области в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:35

2021-04-01T10:35

2021-04-01T10:35

ростовская область

красносулинский район

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости. Более 20 миллионов рублей будет выделено из регионального и федерального бюджетов на капитальный ремонт трех детских школ искусств в Ростовской области в текущем году, сообщает правительство региона.Ремонт будет проводиться в детских школах искусств в Миллеровском, Заветинском и Красносулинском районах области в рамках национального проекта "Культура"."На сегодняшний день конкурсные процедуры завершены, заключены контракты, подрядные организации уже приступили к выполнению работ. На эти цели, с учетом сложившейся экономии в результате конкурсных процедур, будет выделено 21,1 миллиона рублей, из них 18,2 миллиона рублей – из федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.На выделенные средства, в частности, планируется отремонтировать фасады зданий, заменить кровлю, системы отопления, водоснабжения и водоотведения.По данным Гуськова, на сегодняшний день в области работают 112 муниципальных детских образовательных учреждений в сфере культуры: 74 школы искусств, 29 музыкальных, 9 художественных школ. "Решение задач по модернизации этих учреждений позволит вывести систему муниципальных детских школ искусств на качественно новый уровень развития", - отметил он.В 2020 году в рамках нацпроекта "Культура" в 20 образовательных учреждений культуры и искусства были куплены современные музыкальные инструменты, оборудование, учебная и нотная литература. На эти цели было выделено 103 миллиона рублей. В текущем году поставки музыкальных инструментов в областные учреждения будут продолжаться.

https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589663138.html

https://ria.ru/20210329/novoshakhtinsk-1603333837.html

красносулинский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красносулинский район, ростовская область, общество