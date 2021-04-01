Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20210401/shkoly-1603744761.html
В трех районах Ростовской области отремонтируют школы искусств
В трех районах Ростовской области отремонтируют школы искусств
Более 20 миллионов рублей будет выделено из регионального и федерального бюджетов на капитальный ремонт трех детских школ искусств в Ростовской области в... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:35
2021-04-01T10:35
ростовская область
красносулинский район
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости. Более 20 миллионов рублей будет выделено из регионального и федерального бюджетов на капитальный ремонт трех детских школ искусств в Ростовской области в текущем году, сообщает правительство региона.Ремонт будет проводиться в детских школах искусств в Миллеровском, Заветинском и Красносулинском районах области в рамках национального проекта "Культура"."На сегодняшний день конкурсные процедуры завершены, заключены контракты, подрядные организации уже приступили к выполнению работ. На эти цели, с учетом сложившейся экономии в результате конкурсных процедур, будет выделено 21,1 миллиона рублей, из них 18,2 миллиона рублей – из федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.На выделенные средства, в частности, планируется отремонтировать фасады зданий, заменить кровлю, системы отопления, водоснабжения и водоотведения.По данным Гуськова, на сегодняшний день в области работают 112 муниципальных детских образовательных учреждений в сфере культуры: 74 школы искусств, 29 музыкальных, 9 художественных школ. "Решение задач по модернизации этих учреждений позволит вывести систему муниципальных детских школ искусств на качественно новый уровень развития", - отметил он.В 2020 году в рамках нацпроекта "Культура" в 20 образовательных учреждений культуры и искусства были куплены современные музыкальные инструменты, оборудование, учебная и нотная литература. На эти цели было выделено 103 миллиона рублей. В текущем году поставки музыкальных инструментов в областные учреждения будут продолжаться.
https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589663138.html
https://ria.ru/20210329/novoshakhtinsk-1603333837.html
красносулинский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6ca54ee5f82f8ff1af1fdbfdbcf5993b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красносулинский район, ростовская область, общество

В трех районах Ростовской области отремонтируют школы искусств

10:35 01.04.2021
 
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости. Более 20 миллионов рублей будет выделено из регионального и федерального бюджетов на капитальный ремонт трех детских школ искусств в Ростовской области в текущем году, сообщает правительство региона.
Ремонт будет проводиться в детских школах искусств в Миллеровском, Заветинском и Красносулинском районах области в рамках национального проекта "Культура".
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 12:51Ростовская область
В Ростовской области приняли бюджет на 2021 год
"На сегодняшний день конкурсные процедуры завершены, заключены контракты, подрядные организации уже приступили к выполнению работ. На эти цели, с учетом сложившейся экономии в результате конкурсных процедур, будет выделено 21,1 миллиона рублей, из них 18,2 миллиона рублей – из федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
На выделенные средства, в частности, планируется отремонтировать фасады зданий, заменить кровлю, системы отопления, водоснабжения и водоотведения.
Насосная станция - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:09Ростовская область
Новую насосную станцию построят в Новошахтинске до конца 2021 года
По данным Гуськова, на сегодняшний день в области работают 112 муниципальных детских образовательных учреждений в сфере культуры: 74 школы искусств, 29 музыкальных, 9 художественных школ. "Решение задач по модернизации этих учреждений позволит вывести систему муниципальных детских школ искусств на качественно новый уровень развития", - отметил он.
В 2020 году в рамках нацпроекта "Культура" в 20 образовательных учреждений культуры и искусства были куплены современные музыкальные инструменты, оборудование, учебная и нотная литература. На эти цели было выделено 103 миллиона рублей. В текущем году поставки музыкальных инструментов в областные учреждения будут продолжаться.
 
Ростовская областьКрасносулинский районРостовская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
12:38В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
Лента новостейМолния