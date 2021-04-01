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Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210401/shkola-1603820527.html
В Ингушетии открыли школу, названную в честь известного поэта и художника
В Ингушетии открыли школу, названную в честь известного поэта и художника
Новую школу на 250 мест, которая носит имя известного поэта и художника Али Хашагульгова, открыли в четверг в селении Яндаре в Назрановском районе Ингушетии, до РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:21
2021-04-01T16:21
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
назрановский район
назрань
общество
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НАЛЬЧИК, 1 апр – РИА Новости. Новую школу на 250 мест, которая носит имя известного поэта и художника Али Хашагульгова, открыли в четверг в селении Яндаре в Назрановском районе Ингушетии, до конца года в республике планируют сдать в эксплуатацию еще девять школ, сообщает пресс-служба главы региона."Образовательное учреждение построено на месте старой школы 1970 года постройки, оно носит имя известного ингушского художника и поэта Али Хашагульгова. К проектной мощности школы созданы дополнительные 90 ученических мест, что позволит детям учиться в одну смену", - говорится в сообщении.В церемонии открытия школы, которая построена в рамках госпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", принял участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов."Для ликвидации нехватки мест в школах и перехода на обучение в одну смену за пять лет нам необходимо дополнительно построить еще 30 учебных заведений на 720 мест в каждом. Мы делаем все возможное, чтобы выполнить эту программу. В рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году построено 6 школ, еще 9 находятся на стадии завершения и будут введены в эксплуатацию до конца текущего года", - сказал он.Глава региона добавил, что в 2021 году в Ингушетии начнется строительство семи общеобразовательных учреждений: в Назрани и Карабулаке, а также в селениях Верхние Ачалуки, Долаково, Барсуки и Ольгетти. "Это позволит создать 4570 мест для учащихся и около 800 рабочих мест", – пояснил Калиматов.Новая школа в Яндаре оборудована библиотекой с читальным залом, столовой на 120 мест, медицинским блоком, спортивным залом, актовым залом на 152 места. В 22 учебных кабинетах установлены интерактивные доски, компьютеры."Школе присвоено имя Али Хашагульгова – поэта и художника, который всем сердцем болел за свой народ, за его будущее, за его язык. Надеюсь, что ученики этой школы, как и Али Хашагульгов, вырастут настоящими патриотами, достойными гражданами республики, будут стремиться оставить добрый след на этой земле", – подчеркнул глава республики.Он также отметил, что в регионе растет число школ, дающих качественное образование. В частности, школа №12 сельского поселения Инарки и гимназия №1 города Карабулака вошли в число победителей Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "Школа года – 2020". "Это отличные результаты, и таких школ у нас должно быть больше", – заявил Калиматов.
https://ria.ru/20210324/ingushetiya-1602645753.html
https://ria.ru/20210322/shtab-1602321966.html
республика ингушетия
назрановский район
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия, назрановский район, назрань, общество

В Ингушетии открыли школу, названную в честь известного поэта и художника

16:21 01.04.2021
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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НАЛЬЧИК, 1 апр – РИА Новости. Новую школу на 250 мест, которая носит имя известного поэта и художника Али Хашагульгова, открыли в четверг в селении Яндаре в Назрановском районе Ингушетии, до конца года в республике планируют сдать в эксплуатацию еще девять школ, сообщает пресс-служба главы региона.
"Образовательное учреждение построено на месте старой школы 1970 года постройки, оно носит имя известного ингушского художника и поэта Али Хашагульгова. К проектной мощности школы созданы дополнительные 90 ученических мест, что позволит детям учиться в одну смену", - говорится в сообщении.
В церемонии открытия школы, которая построена в рамках госпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", принял участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Для ликвидации нехватки мест в школах и перехода на обучение в одну смену за пять лет нам необходимо дополнительно построить еще 30 учебных заведений на 720 мест в каждом. Мы делаем все возможное, чтобы выполнить эту программу. В рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году построено 6 школ, еще 9 находятся на стадии завершения и будут введены в эксплуатацию до конца текущего года", - сказал он.
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Глава региона добавил, что в 2021 году в Ингушетии начнется строительство семи общеобразовательных учреждений: в Назрани и Карабулаке, а также в селениях Верхние Ачалуки, Долаково, Барсуки и Ольгетти. "Это позволит создать 4570 мест для учащихся и около 800 рабочих мест", – пояснил Калиматов.
Новая школа в Яндаре оборудована библиотекой с читальным залом, столовой на 120 мест, медицинским блоком, спортивным залом, актовым залом на 152 места. В 22 учебных кабинетах установлены интерактивные доски, компьютеры.
"Школе присвоено имя Али Хашагульгова – поэта и художника, который всем сердцем болел за свой народ, за его будущее, за его язык. Надеюсь, что ученики этой школы, как и Али Хашагульгов, вырастут настоящими патриотами, достойными гражданами республики, будут стремиться оставить добрый след на этой земле", – подчеркнул глава республики.
Он также отметил, что в регионе растет число школ, дающих качественное образование. В частности, школа №12 сельского поселения Инарки и гимназия №1 города Карабулака вошли в число победителей Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "Школа года – 2020". "Это отличные результаты, и таких школ у нас должно быть больше", – заявил Калиматов.
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Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРеспублика ИнгушетияНазрановский районНазраньОбщество
 
 
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