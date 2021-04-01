Липецкий кооператив создает рабочие места на селе при поддержке МСП банка
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. МСП Банк оказал финансовую поддержку сельхозкооперативу из Липецкой области, который направит эти средства на закупку овощной продукции у жителей сёл, сообщает пресс-служба банка.
Банк предоставил кооперативу "Липецкий ЭКО продукт" кредит на сумму 10 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках поддержки приоритетных ниш, а также в рамках программы Минэкономразвития по субсидированию кредитов субъектам МСП.
"Деятельность кооператива "Липецкий ЭКО продукт" – это прекрасный пример сотрудничества бизнеса и местного населения. Подобные проекты можно и нужно масштабировать на всю страну. Благодаря выстроенным взаимоотношениям, у сельхозкооператива есть надежные поставщики, а у сельских жителей – оплачиваемая работа и стабильный канал сбыта их продукции. Льготный кредит поможет кооперативу продолжать развитие и запускать новые проекты. А Корпорация МСП и ее дочерний банк, со своей стороны, будут в проактивном режиме работать над необходимыми для бизнеса мерами поддержки", – прокомментировал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Как ожидается, полученный от МСП Банка кредит даст сельхозкооперативу возможность обеспечивать двухнедельный запас сырья на складе, а также заключать контракты с сельскими жителями на поставку картофеля нового урожая в 2021 году.
"Кооператив ставит задачу обеспечить своих членов гарантированным сбытом овощной продукции, восстановить желание у сельских жителей сажать на своих участках картофель, а также создавать круглогодичные новые рабочие места, что очень важно для сельской местности", - отмечается в сообщении.
Очищенный картофель в вакуумной упаковке сельхозкооператива закупают бюджетные предприятия Липецкой области, Москвы и Московской области (в основном, школы). Сейчас предприятие реализует проект создания безотходного производства, предусматривающий переработку картофельных очисток в крахмал, клетчатку, белок и дистиллированную воду. Одним из перспективных направлений бизнеса является вакуумирование свежих овощей.
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