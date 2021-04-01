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Липецкий кооператив создает рабочие места на селе при поддержке МСП банка
Липецкий кооператив создает рабочие места на селе при поддержке МСП банка
МСП Банк оказал финансовую поддержку сельхозкооперативу из Липецкой области, который направит эти средства на закупку овощной продукции у жителей сёл, сообщает... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:53
2021-04-01T13:53
корпорация мсп
мсп банк
липецкая область
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. МСП Банк оказал финансовую поддержку сельхозкооперативу из Липецкой области, который направит эти средства на закупку овощной продукции у жителей сёл, сообщает пресс-служба банка.Банк предоставил кооперативу "Липецкий ЭКО продукт" кредит на сумму 10 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках поддержки приоритетных ниш, а также в рамках программы Минэкономразвития по субсидированию кредитов субъектам МСП."Деятельность кооператива "Липецкий ЭКО продукт" – это прекрасный пример сотрудничества бизнеса и местного населения. Подобные проекты можно и нужно масштабировать на всю страну. Благодаря выстроенным взаимоотношениям, у сельхозкооператива есть надежные поставщики, а у сельских жителей – оплачиваемая работа и стабильный канал сбыта их продукции. Льготный кредит поможет кооперативу продолжать развитие и запускать новые проекты. А Корпорация МСП и ее дочерний банк, со своей стороны, будут в проактивном режиме работать над необходимыми для бизнеса мерами поддержки", – прокомментировал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Как ожидается, полученный от МСП Банка кредит даст сельхозкооперативу возможность обеспечивать двухнедельный запас сырья на складе, а также заключать контракты с сельскими жителями на поставку картофеля нового урожая в 2021 году. Очищенный картофель в вакуумной упаковке сельхозкооператива закупают бюджетные предприятия Липецкой области, Москвы и Московской области (в основном, школы). Сейчас предприятие реализует проект создания безотходного производства, предусматривающий переработку картофельных очисток в крахмал, клетчатку, белок и дистиллированную воду. Одним из перспективных направлений бизнеса является вакуумирование свежих овощей.
https://ria.ru/20210329/biznes-akselerator-1603277067.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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корпорация мсп, мсп банк, липецкая область, новости компаний - экономика

Липецкий кооператив создает рабочие места на селе при поддержке МСП банка

13:53 01.04.2021
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. МСП Банк оказал финансовую поддержку сельхозкооперативу из Липецкой области, который направит эти средства на закупку овощной продукции у жителей сёл, сообщает пресс-служба банка.
Банк предоставил кооперативу "Липецкий ЭКО продукт" кредит на сумму 10 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках поддержки приоритетных ниш, а также в рамках программы Минэкономразвития по субсидированию кредитов субъектам МСП.
"Деятельность кооператива "Липецкий ЭКО продукт" – это прекрасный пример сотрудничества бизнеса и местного населения. Подобные проекты можно и нужно масштабировать на всю страну. Благодаря выстроенным взаимоотношениям, у сельхозкооператива есть надежные поставщики, а у сельских жителей – оплачиваемая работа и стабильный канал сбыта их продукции. Льготный кредит поможет кооперативу продолжать развитие и запускать новые проекты. А Корпорация МСП и ее дочерний банк, со своей стороны, будут в проактивном режиме работать над необходимыми для бизнеса мерами поддержки", – прокомментировал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Как ожидается, полученный от МСП Банка кредит даст сельхозкооперативу возможность обеспечивать двухнедельный запас сырья на складе, а также заключать контракты с сельскими жителями на поставку картофеля нового урожая в 2021 году.
"Кооператив ставит задачу обеспечить своих членов гарантированным сбытом овощной продукции, восстановить желание у сельских жителей сажать на своих участках картофель, а также создавать круглогодичные новые рабочие места, что очень важно для сельской местности", - отмечается в сообщении.
Очищенный картофель в вакуумной упаковке сельхозкооператива закупают бюджетные предприятия Липецкой области, Москвы и Московской области (в основном, школы). Сейчас предприятие реализует проект создания безотходного производства, предусматривающий переработку картофельных очисток в крахмал, клетчатку, белок и дистиллированную воду. Одним из перспективных направлений бизнеса является вакуумирование свежих овощей.
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Корпорация МСПМСП БанкЛипецкая областьНовости компаний - Экономика
 
 
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