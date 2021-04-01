https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603837937.html

МИД прокомментировал присоединение ряда стран к санкциям ЕС против России

МИД прокомментировал присоединение ряда стран к санкциям ЕС против России

Присоединение Северной Македонии и Черногории к антироссийским санкциям ЕС подрывает к ним доверие и не способствует развитию двусторонних отношений с Москвой,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:25

2021-04-01T17:25

2021-04-01T17:25

жозеп боррель

мария захарова

евросоюз

дмитрий песков

москва

скопье

подгорица (город)

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Присоединение Северной Македонии и Черногории к антироссийским санкциям ЕС подрывает к ним доверие и не способствует развитию двусторонних отношений с Москвой, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что 30 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о присоединении ряда стран, не входящих в Евросоюз к антироссийским санкциям Брюсселя, введенных из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального."Примечательно, что среди стран, недружественное поведение которых уже давно не удивляет, фигурируют Северная Македония и Черногория. И в Скопье и с недавних пор в Подгорице уверяют нас в стремлении развивать, укреплять нормальные отношения с Россией. В черногорском случае - восстанавливать их после многолетнего периода деградации - говорят о готовности заботиться о создании необходимых для этого условий, попутно пытаются как-то объяснить причины, по которым ранее пришлось, как они говорят, идти в фарватере русофобского западного курса, ссылаются при этом на мнимый императив для соискателей членства в ЕС следовать его внешнеполитическим решениям и установкам", - сказала она."К сожалению, так называемая санкционная солидарность, которая проявляется Скопье и Подгорицей, в очередной раз вскрывает непоследовательность и зависимость наших балканских коллег. Неизменно открыты для честного, равноправного диалога на основе взаимного уважения и обоюдного учета интересов. В свою очередь потребительский подход и неуклюжее маневрирование для решения конъюнктурных задач в угоду союзничеству с этими странами лишь подрывают доверие и уж точно не стимулируют развитие двусторонних отношений с Россией", - добавила Захарова.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603414117.html

https://ria.ru/20210328/sanktsii-1603214668.html

москва

скопье

подгорица (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, мария захарова, евросоюз, дмитрий песков, москва, скопье, подгорица (город), в мире