МИД прокомментировал присоединение ряда стран к санкциям ЕС против России
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Присоединение Северной Македонии и Черногории к антироссийским санкциям ЕС подрывает к ним доверие и не способствует развитию двусторонних отношений с Москвой, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что 30 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о присоединении ряда стран, не входящих в Евросоюз к антироссийским санкциям Брюсселя, введенных из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
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"Примечательно, что среди стран, недружественное поведение которых уже давно не удивляет, фигурируют Северная Македония и Черногория. И в Скопье и с недавних пор в Подгорице уверяют нас в стремлении развивать, укреплять нормальные отношения с Россией. В черногорском случае - восстанавливать их после многолетнего периода деградации - говорят о готовности заботиться о создании необходимых для этого условий, попутно пытаются как-то объяснить причины, по которым ранее пришлось, как они говорят, идти в фарватере русофобского западного курса, ссылаются при этом на мнимый императив для соискателей членства в ЕС следовать его внешнеполитическим решениям и установкам", - сказала она.
"К сожалению, так называемая санкционная солидарность, которая проявляется Скопье и Подгорицей, в очередной раз вскрывает непоследовательность и зависимость наших балканских коллег. Неизменно открыты для честного, равноправного диалога на основе взаимного уважения и обоюдного учета интересов. В свою очередь потребительский подход и неуклюжее маневрирование для решения конъюнктурных задач в угоду союзничеству с этими странами лишь подрывают доверие и уж точно не стимулируют развитие двусторонних отношений с Россией", - добавила Захарова.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.