https://ria.ru/20210401/san-marino-1603736398.html

"Спутник V" помог начать вакцинацию от коронавируса в Сан-Марино

"Спутник V" помог начать вакцинацию от коронавируса в Сан-Марино

Власти Сан-Марино благодаря поставкам российской вакцины "Спутник V" смогли найти выход из трудного положения и начать кампанию по вакцинации населения от... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:30

2021-04-01T09:30

2021-04-01T09:30

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

сан-марино

в мире

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РИМ, 1 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Сан-Марино благодаря поставкам российской вакцины "Спутник V" смогли найти выход из трудного положения и начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19, рассказал в интервью РИА Новости государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.Член правительства республики, которая со всех сторон окружена итальянской территорией, напомнил, что в начале января был подписан специальный протокол с Италией и ЕС относительно поставок вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)."К сожалению, имели место очень существенные задержки с поставками этих вакцин по причинам бюрократического и административного характера, связанным с поведением производителей. В результате в феврале у нас не было никаких вакцин. В этой ситуации мы обратились к Российской Федерации через ее представителей в Совете Европы и через посла РФ в Италии и Сан-Марино. Таким образом мы в очень короткие сроки установили контакты с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Переговоры прошли весьма успешно, и уже 23 февраля мы получили первые 7500 доз "Спутника", - отметил Чаватта."Должен сказать, что тогда нам необходимо было разблокировать щекотливую ситуацию, при которой мы были единственной страной в Европе, которая никого не могла вакцинировать. И благодаря "Спутнику" мы смогли это сделать и начать кампанию по вакцинации, которая сейчас проходит очень активно", - подчеркнул госсекретарь.Поскольку Сан-Марино не является членом ЕС, ей не нужно было дожидаться разрешения ЕМА на использование российской вакцины. Тем не менее власти республики решили применять "Спутник V", изучив информацию, опубликованную в научном журнале The Lancet, а также приняв во внимание мнение руководства итальянского института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, пояснил собеседник РИА Новости."Кроме того, когда мы установили контакты с РФПИ, его представители предоставили нам документацию относительно исследований, которые были ими проведены. Мы направили эти документы в компетентные органы Сан-Марино – комитет по биоэтике и комитет по научным исследованиям, которые подтвердили безопасность вакцины", - сказал он. При принятии решения власти Сан-Марино учитывали также тот факт, что использование "Спутник V" тогда уже одобрили более 20 стран.Госсекретарь отметил высокий уровень отношений между Сан-Марино и Россией. "Должен отметить, что со стороны РФ всегда проявлялась готовность к сотрудничеству. Поэтому мне не остается ничего иного, как подтвердить прекрасное состояние наших отношений и выразить надежду на их дальнейшее развитие ко взаимному удовлетворению", - подытожил Чаватта.Согласно данным Института социального обеспечения Сан-Марино (ISS), с начала эпидемии в стране были зафиксированы 4730 случаев заражения коронавирусом, свыше 4 тысяч человек выздоровели, жертвами стали 84 гражданина. Первая партия российской вакцины была доставлена в республику 23 февраля и через день власти начали кампанию по вакцинации населения. Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в авторитетном научном журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210331/avstriya-1603694153.html

сан-марино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, сан-марино, в мире