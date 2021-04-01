https://ria.ru/20210401/san-marino-1603736398.html
"Спутник V" помог начать вакцинацию от коронавируса в Сан-Марино
"Спутник V" помог начать вакцинацию от коронавируса в Сан-Марино
Власти Сан-Марино благодаря поставкам российской вакцины "Спутник V" смогли найти выход из трудного положения и начать кампанию по вакцинации населения от... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:30
2021-04-01T09:30
2021-04-01T09:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
сан-марино
в мире
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РИМ, 1 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Сан-Марино благодаря поставкам российской вакцины "Спутник V" смогли найти выход из трудного положения и начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19, рассказал в интервью РИА Новости государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.Член правительства республики, которая со всех сторон окружена итальянской территорией, напомнил, что в начале января был подписан специальный протокол с Италией и ЕС относительно поставок вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)."К сожалению, имели место очень существенные задержки с поставками этих вакцин по причинам бюрократического и административного характера, связанным с поведением производителей. В результате в феврале у нас не было никаких вакцин. В этой ситуации мы обратились к Российской Федерации через ее представителей в Совете Европы и через посла РФ в Италии и Сан-Марино. Таким образом мы в очень короткие сроки установили контакты с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Переговоры прошли весьма успешно, и уже 23 февраля мы получили первые 7500 доз "Спутника", - отметил Чаватта."Должен сказать, что тогда нам необходимо было разблокировать щекотливую ситуацию, при которой мы были единственной страной в Европе, которая никого не могла вакцинировать. И благодаря "Спутнику" мы смогли это сделать и начать кампанию по вакцинации, которая сейчас проходит очень активно", - подчеркнул госсекретарь.Поскольку Сан-Марино не является членом ЕС, ей не нужно было дожидаться разрешения ЕМА на использование российской вакцины. Тем не менее власти республики решили применять "Спутник V", изучив информацию, опубликованную в научном журнале The Lancet, а также приняв во внимание мнение руководства итальянского института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, пояснил собеседник РИА Новости."Кроме того, когда мы установили контакты с РФПИ, его представители предоставили нам документацию относительно исследований, которые были ими проведены. Мы направили эти документы в компетентные органы Сан-Марино – комитет по биоэтике и комитет по научным исследованиям, которые подтвердили безопасность вакцины", - сказал он. При принятии решения власти Сан-Марино учитывали также тот факт, что использование "Спутник V" тогда уже одобрили более 20 стран.Госсекретарь отметил высокий уровень отношений между Сан-Марино и Россией. "Должен отметить, что со стороны РФ всегда проявлялась готовность к сотрудничеству. Поэтому мне не остается ничего иного, как подтвердить прекрасное состояние наших отношений и выразить надежду на их дальнейшее развитие ко взаимному удовлетворению", - подытожил Чаватта.Согласно данным Института социального обеспечения Сан-Марино (ISS), с начала эпидемии в стране были зафиксированы 4730 случаев заражения коронавирусом, свыше 4 тысяч человек выздоровели, жертвами стали 84 гражданина. Первая партия российской вакцины была доставлена в республику 23 февраля и через день власти начали кампанию по вакцинации населения. Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в авторитетном научном журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, сан-марино, в мире
РИМ, 1 апр – РИА Новости, Сергей Старцев.
Власти Сан-Марино благодаря поставкам российской вакцины "Спутник V
" смогли найти выход из трудного положения и начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19, рассказал в интервью РИА Новости государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.
Член правительства республики, которая со всех сторон окружена итальянской территорией, напомнил, что в начале января был подписан специальный протокол с Италией и ЕС относительно поставок вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
"К сожалению, имели место очень существенные задержки с поставками этих вакцин по причинам бюрократического и административного характера, связанным с поведением производителей. В результате в феврале у нас не было никаких вакцин. В этой ситуации мы обратились к Российской Федерации через ее представителей в Совете Европы и через посла РФ в Италии и Сан-Марино. Таким образом мы в очень короткие сроки установили контакты с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Переговоры прошли весьма успешно, и уже 23 февраля мы получили первые 7500 доз "Спутника", - отметил Чаватта.
"Должен сказать, что тогда нам необходимо было разблокировать щекотливую ситуацию, при которой мы были единственной страной в Европе, которая никого не могла вакцинировать. И благодаря "Спутнику" мы смогли это сделать и начать кампанию по вакцинации, которая сейчас проходит очень активно", - подчеркнул госсекретарь.
Поскольку Сан-Марино не является членом ЕС, ей не нужно было дожидаться разрешения ЕМА на использование российской вакцины. Тем не менее власти республики решили применять "Спутник V", изучив информацию, опубликованную в научном журнале The Lancet, а также приняв во внимание мнение руководства итальянского института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, пояснил собеседник РИА Новости.
"Кроме того, когда мы установили контакты с РФПИ
, его представители предоставили нам документацию относительно исследований, которые были ими проведены. Мы направили эти документы в компетентные органы Сан-Марино
– комитет по биоэтике и комитет по научным исследованиям, которые подтвердили безопасность вакцины", - сказал он. При принятии решения власти Сан-Марино учитывали также тот факт, что использование "Спутник V" тогда уже одобрили более 20 стран.
Госсекретарь отметил высокий уровень отношений между Сан-Марино и Россией. "Должен отметить, что со стороны РФ всегда проявлялась готовность к сотрудничеству. Поэтому мне не остается ничего иного, как подтвердить прекрасное состояние наших отношений и выразить надежду на их дальнейшее развитие ко взаимному удовлетворению", - подытожил Чаватта.
Согласно данным Института социального обеспечения Сан-Марино (ISS), с начала эпидемии в стране были зафиксированы 4730 случаев заражения коронавирусом, свыше 4 тысяч человек выздоровели, жертвами стали 84 гражданина. Первая партия российской вакцины была доставлена в республику 23 февраля и через день власти начали кампанию по вакцинации населения. Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в авторитетном научном журнале The Lancet.