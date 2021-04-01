https://ria.ru/20210401/sakhar-1603725839.html

"Известия": в российские магазины перестали поставлять сахар

"Известия": в российские магазины перестали поставлять сахар

Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщает "Известия" со ссылкой на два источника. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T05:41

2021-04-01T05:41

2021-04-01T10:59

россия

сахар

правительство рф

еда

общество

экономика

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В российские магазины перестали поставлять сахар

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщает "Известия" со ссылкой на два источника.Издание пишет, что такая ситуация произошла после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат уже с 1 апреля.Так, заводы смогут получить по пять рублей за каждый килограмм сахара, который производители продают торговым сетям по фиксированной цене, то есть по 36 рублей за килограмм. После этого, как объяснил собеседник газеты, заводам якобы стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля.Другой источник рассказал изданию, что производители отказываются даже подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок. По его словам, запасы сахара на распределительных центрах компаний постепенно сокращаются.

https://ria.ru/20210330/moloko-1603390832.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахар, правительство рф, еда, общество, экономика