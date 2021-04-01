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"Известия": в российские магазины перестали поставлять сахар
"Известия": в российские магазины перестали поставлять сахар
Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщает "Известия" со ссылкой на два источника. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T05:41
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россия
сахар
правительство рф
еда
общество
экономика
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В российские магазины перестали поставлять сахар
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщает "Известия" со ссылкой на два источника.Издание пишет, что такая ситуация произошла после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат уже с 1 апреля.Так, заводы смогут получить по пять рублей за каждый килограмм сахара, который производители продают торговым сетям по фиксированной цене, то есть по 36 рублей за килограмм. После этого, как объяснил собеседник газеты, заводам якобы стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля.Другой источник рассказал изданию, что производители отказываются даже подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок. По его словам, запасы сахара на распределительных центрах компаний постепенно сокращаются.
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россия, сахар, правительство рф, еда, общество, экономика

"Известия": в российские магазины перестали поставлять сахар

05:41 01.04.2021 (обновлено: 10:59 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщает "Известия" со ссылкой на два источника.
Издание пишет, что такая ситуация произошла после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат уже с 1 апреля.
Так, заводы смогут получить по пять рублей за каждый килограмм сахара, который производители продают торговым сетям по фиксированной цене, то есть по 36 рублей за килограмм. После этого, как объяснил собеседник газеты, заводам якобы стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля.
Другой источник рассказал изданию, что производители отказываются даже подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок. По его словам, запасы сахара на распределительных центрах компаний постепенно сокращаются.
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