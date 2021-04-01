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Русский язык остался самым популярным в Финляндии среди иностранцев
Русский язык остался самым популярным в Финляндии среди иностранцев
Количество людей, говорящих на финском, шведском или сами (язык северных народов), снизилось в Финляндии в 2020 году на 11 702, а количество иностранцев выросло РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:20
2021-04-01T09:20
эспоо
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хельсинки
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Количество людей, говорящих на финском, шведском или сами (язык северных народов), снизилось в Финляндии в 2020 году на 11 702, а количество иностранцев выросло на 20 203, крупнейшей группой являются носители русского языка, их 84 190, сообщает статистическое ведомство страны.Всего в Финляндии на конец 2020 года проживали 5 533 793 человека, из которых 432 847 (8%) говорили на иностранном в качестве родного.Самыми крупными группами, говорящими на иностранном языке, были русскоязычные (84 190), эстоноязычные (49 551) и говорящие на арабском языке (34 282).Русскоязычные являются крупнейшей группой иностранцев в 151 муниципалитете страны из 309.Наибольшая доля иностранцев наблюдается во всех городах столичного региона: Вантаа - 22%, Эспоо - 19%, Хельсинки - 17%, уточняют специалисты.
https://ria.ru/20210326/yazyk-1603006283.html
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эспоо, финляндия, хельсинки, в мире

Русский язык остался самым популярным в Финляндии среди иностранцев

09:20 01.04.2021
 
© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Fotolia / Oleg Podzorov
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Количество людей, говорящих на финском, шведском или сами (язык северных народов), снизилось в Финляндии в 2020 году на 11 702, а количество иностранцев выросло на 20 203, крупнейшей группой являются носители русского языка, их 84 190, сообщает статистическое ведомство страны.
Всего в Финляндии на конец 2020 года проживали 5 533 793 человека, из которых 432 847 (8%) говорили на иностранном в качестве родного.
Самыми крупными группами, говорящими на иностранном языке, были русскоязычные (84 190), эстоноязычные (49 551) и говорящие на арабском языке (34 282).
Русскоязычные являются крупнейшей группой иностранцев в 151 муниципалитете страны из 309.
Наибольшая доля иностранцев наблюдается во всех городах столичного региона: Вантаа - 22%, Эспоо - 19%, Хельсинки - 17%, уточняют специалисты.
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