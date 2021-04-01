https://ria.ru/20210401/russkiy-1603734921.html

Русский язык остался самым популярным в Финляндии среди иностранцев

Русский язык остался самым популярным в Финляндии среди иностранцев

Количество людей, говорящих на финском, шведском или сами (язык северных народов), снизилось в Финляндии в 2020 году на 11 702, а количество иностранцев выросло РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:20

2021-04-01T09:20

2021-04-01T09:20

эспоо

финляндия

хельсинки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/137192/63/1371926354_0:234:4000:2484_1920x0_80_0_0_08a889f193f49d73ff1642fe4763f9ea.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Количество людей, говорящих на финском, шведском или сами (язык северных народов), снизилось в Финляндии в 2020 году на 11 702, а количество иностранцев выросло на 20 203, крупнейшей группой являются носители русского языка, их 84 190, сообщает статистическое ведомство страны.Всего в Финляндии на конец 2020 года проживали 5 533 793 человека, из которых 432 847 (8%) говорили на иностранном в качестве родного.Самыми крупными группами, говорящими на иностранном языке, были русскоязычные (84 190), эстоноязычные (49 551) и говорящие на арабском языке (34 282).Русскоязычные являются крупнейшей группой иностранцев в 151 муниципалитете страны из 309.Наибольшая доля иностранцев наблюдается во всех городах столичного региона: Вантаа - 22%, Эспоо - 19%, Хельсинки - 17%, уточняют специалисты.

https://ria.ru/20210326/yazyk-1603006283.html

эспоо

финляндия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эспоо, финляндия, хельсинки, в мире