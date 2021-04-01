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СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Калмановича
СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Калмановича
Следователи в Москве завершили расследование дела убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича, сообщила старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:24
2021-04-01T08:24
2021-04-01T09:38
следственный комитет россии (ск рф)
москва
убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz 500. Раненому водителю удалось выжить."Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева", - сказала Иванова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве и покушении на убийство организованной группой по найму, разбое и незаконном обороте оружия.По данным следствия, Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм. В июне 2019 года подозреваемые были задержаны."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавила Иванова.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича, происшествия
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Следователи в Москве
завершили расследование дела убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК
РФ Юлия Иванова.
Тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz 500. Раненому водителю удалось выжить.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева", - сказала Иванова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве и покушении на убийство организованной группой по найму, разбое и незаконном обороте оружия.
По данным следствия, Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм. В июне 2019 года подозреваемые были задержаны.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавила Иванова.