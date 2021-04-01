https://ria.ru/20210401/rassledovanie-1603730242.html

СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Калмановича

СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Калмановича

Следователи в Москве завершили расследование дела убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича, сообщила старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:24

2021-04-01T08:24

2021-04-01T09:38

следственный комитет россии (ск рф)

москва

убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155534/43/1555344320_0:54:1856:1098_1920x0_80_0_0_dd79428170bd8f2680ed40e7f4c37434.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz 500. Раненому водителю удалось выжить."Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева", - сказала Иванова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве и покушении на убийство организованной группой по найму, разбое и незаконном обороте оружия.По данным следствия, Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Когда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм. В июне 2019 года подозреваемые были задержаны."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20210331/student-1603598323.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, убийство владельца баскетбольного клуба "спартак" шабтая фон калмановича, происшествия