Более 150 видов птиц можно встретить в Москве
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 150 видов птиц можно встретить в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В разные периоды года в столице встречается более 150 видов пернатых. В городской черте чаще всего можно увидеть сизых голубей, серых ворон и домовых воробьев. В парках и скверах часто встречаются большие синицы, лазоревки, скворцы, поползни, зяблики, белые трясогузки и другие, на водоемах - утки кряквы. А вот на природных территориях Москвы можно полюбоваться более редкими птицами, в том числе занесенными в Красную Книгу", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в малолюдных участках крупных лесопарков встречаются средний пестрый и седой дятлы. Если повезет, здесь можно увидеть дневных и ночных хищных птиц, например, ястреба-перепелятника и серую неясыть. В долинах небольших рек и ручьев летом можно услышать песни речного сверчка и лугового чекана.
Международный день птиц ежегодно отмечается 1 апреля.