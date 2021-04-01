https://ria.ru/20210401/ptitsy-1603859627.html

Более 150 видов птиц можно встретить в Москве

Более 150 видов птиц можно встретить в Москве

Более 150 видов птиц можно встретить в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:04

2021-04-01T19:04

2021-04-01T19:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/48661/63/486616307_0:434:2013:1566_1920x0_80_0_0_cc1048acb8ef0ed32b95263992828ef2.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 150 видов птиц можно встретить в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В пресс-службе отметили, что в малолюдных участках крупных лесопарков встречаются средний пестрый и седой дятлы. Если повезет, здесь можно увидеть дневных и ночных хищных птиц, например, ястреба-перепелятника и серую неясыть. В долинах небольших рек и ручьев летом можно услышать песни речного сверчка и лугового чекана.Международный день птиц ежегодно отмечается 1 апреля.

https://ria.ru/20210401/ptitsy-1603857478.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество