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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210401/proisshestviya-1603853158.html
ЧП на водных объектах Москвы сократились на 36% в сравнении с 2020 годом
ЧП на водных объектах Москвы сократились на 36% в сравнении с 2020 годом
Количество происшествий на водных объектах Москвы сократилось на 36% в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:36
2021-04-01T18:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Количество происшествий на водных объектах Москвы сократилось на 36% в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что выход на лед может стать причиной несчастного случая. В столице установилась положительная температура воздуха, лед на водоемах с каждым днем становится все тоньше."Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва

ЧП на водных объектах Москвы сократились на 36% в сравнении с 2020 годом

18:36 01.04.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовКатера у причала спасательной станции "Серебряный бор"
Катера у причала спасательной станции Серебряный бор - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Количество происшествий на водных объектах Москвы сократилось на 36% в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В первом квартале 2021 года количество происшествий на водных объектах столицы сократилось на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего зафиксировано 7 происшествий, все пострадавшие спасены. Для обеспечения безопасности на воде московские спасатели и добровольцы за три месяца провели 13 тысяч патрулирований и свыше 31 тысячи профилактических бесед с населением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выход на лед может стать причиной несчастного случая. В столице установилась положительная температура воздуха, лед на водоемах с каждым днем становится все тоньше.
"Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - дополняется в сообщении.
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