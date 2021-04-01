https://ria.ru/20210401/proisshestviya-1603853158.html
ЧП на водных объектах Москвы сократились на 36% в сравнении с 2020 годом
ЧП на водных объектах Москвы сократились на 36% в сравнении с 2020 годом
Количество происшествий на водных объектах Москвы сократилось на 36% в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:36
2021-04-01T18:36
2021-04-01T18:36
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Количество происшествий на водных объектах Москвы сократилось на 36% в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что выход на лед может стать причиной несчастного случая. В столице установилась положительная температура воздуха, лед на водоемах с каждым днем становится все тоньше."Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - дополняется в сообщении.
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