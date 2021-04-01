https://ria.ru/20210401/proisshestviya-1603853158.html

ЧП на водных объектах Москвы сократились на 36% в сравнении с 2020 годом

ЧП на водных объектах Москвы сократились на 36% в сравнении с 2020 годом

Количество происшествий на водных объектах Москвы сократилось на 36% в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:36

2021-04-01T18:36

2021-04-01T18:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/82/1562528221_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ceb1b4723dc7bac26c6fe4e2186288c.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Количество происшествий на водных объектах Москвы сократилось на 36% в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что выход на лед может стать причиной несчастного случая. В столице установилась положительная температура воздуха, лед на водоемах с каждым днем становится все тоньше."Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва