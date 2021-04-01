https://ria.ru/20210401/produkty-1603842603.html
Названы продукты, вызывающие болезни почек
Названы продукты, вызывающие болезни почек
Ученые выяснили, что употребление большого количества обработанных пищевых продуктов способствует воспалению и хронической болезни почек. Соответствующее... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:44
2021-04-01T17:44
2021-04-01T18:59
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, что употребление большого количества обработанных пищевых продуктов способствует воспалению и хронической болезни почек. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.Специалисты Университета Монаша изучили влияние такой диеты на организм с помощью моделей грызунов и обнаружили, что повышенное содержание продуктов избыточного гликолизирования влияет на проницаемость кишечного барьера и вызывает синдром "дырявого кишечника": это, в свою очередь, увеличивает риск дисфункции почек.Ученые отмечают, что описываемые потенциально опасные вещества, как правило, добавляют в картофельные чипсы, хлебобулочные изделия, шоколад и кондитерские изделия, а также в термически обработанные продукты для придания жареной и запеченной пище характерного вкуса и аромата.При этом исследователи обращают внимание, что воспалительную реакцию, вызываемую продуктами избыточного гликолизирования, можно нейтрализовать за счет введения в рацион крахмальной клетчатки, содержащейся в овсе, рисе, ячмене, фасоли, горохе и вареном картофеле.
https://ria.ru/20210331/alkogol-1603569218.html
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здоровье - общество
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Ученые выяснили, что употребление большого количества обработанных пищевых продуктов способствует воспалению и хронической болезни почек. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances
.
Специалисты Университета Монаша изучили влияние такой диеты на организм с помощью моделей грызунов и обнаружили, что повышенное содержание продуктов избыточного гликолизирования влияет на проницаемость кишечного барьера и вызывает синдром "дырявого кишечника": это, в свою очередь, увеличивает риск дисфункции почек.
Ученые отмечают, что описываемые потенциально опасные вещества, как правило, добавляют в картофельные чипсы, хлебобулочные изделия, шоколад и кондитерские изделия, а также в термически обработанные продукты для придания жареной и запеченной пище характерного вкуса и аромата.
При этом исследователи обращают внимание, что воспалительную реакцию, вызываемую продуктами избыточного гликолизирования, можно нейтрализовать за счет введения в рацион крахмальной клетчатки, содержащейся в овсе, рисе, ячмене, фасоли, горохе и вареном картофеле.