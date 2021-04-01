https://ria.ru/20210401/prilozhenie-1603872228.html
Въезд в Россию по приложению "Путешествуй без COVID-19" стал бессрочным
Въезд в Россию по приложению "Путешествуй без COVID-19" стал бессрочным
Правительство России сделало срок въезда по приложению "Путешествуй без COVID-19" бессрочным, соответствующее распоряжение размещено на официальном... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T20:54
2021-04-01T20:54
2021-04-01T20:54
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство России сделало срок въезда по приложению "Путешествуй без COVID-19" бессрочным, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.В число стран, граждане которых могут въехать в Россию по нему, вошла КиргизияМобильное приложение "Путешествуй без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, было запущено в феврале. Месяц назад кабмин продлил срок въезда по нему в Россию до 1 апреля.Гражданам, планирующим поездку в страны ЕАЭС (в Армению, Белоруссию и РФ, а теперь и Киргизию), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется прибыть, после регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов.Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам, что приложение "показало себя эффективным инструментом, задача которого - упростить для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечив соблюдение действующих требований"."Теперь въезд в нашу страну граждан государств – стран Союза с использованием этого приложения будет осуществляться на бессрочной основе, и станет возможным с территории Киргизской Республики на условиях, аналогичных с Республикой Армения и Республикой Белоруссия", - отметил он.
https://ria.ru/20210208/prilozhenie-1596444298.html
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коронавирус covid-19, россия, алексей оверчук, коронавирусы, евразийский экономический союз, белоруссия, киргизия, армения