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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/prilozhenie-1603872228.html
Въезд в Россию по приложению "Путешествуй без COVID-19" стал бессрочным
Въезд в Россию по приложению "Путешествуй без COVID-19" стал бессрочным
Правительство России сделало срок въезда по приложению "Путешествуй без COVID-19" бессрочным, соответствующее распоряжение размещено на официальном... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T20:54
2021-04-01T20:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
алексей оверчук
коронавирусы
евразийский экономический союз
белоруссия
киргизия
армения
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство России сделало срок въезда по приложению "Путешествуй без COVID-19" бессрочным, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.В число стран, граждане которых могут въехать в Россию по нему, вошла КиргизияМобильное приложение "Путешествуй без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, было запущено в феврале. Месяц назад кабмин продлил срок въезда по нему в Россию до 1 апреля.Гражданам, планирующим поездку в страны ЕАЭС (в Армению, Белоруссию и РФ, а теперь и Киргизию), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется прибыть, после регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов.Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам, что приложение "показало себя эффективным инструментом, задача которого - упростить для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечив соблюдение действующих требований"."Теперь въезд в нашу страну граждан государств – стран Союза с использованием этого приложения будет осуществляться на бессрочной основе, и станет возможным с территории Киргизской Республики на условиях, аналогичных с Республикой Армения и Республикой Белоруссия", - отметил он.
https://ria.ru/20210208/prilozhenie-1596444298.html
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коронавирус covid-19, россия, алексей оверчук, коронавирусы, евразийский экономический союз, белоруссия, киргизия, армения

Въезд в Россию по приложению "Путешествуй без COVID-19" стал бессрочным

20:54 01.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство России сделало срок въезда по приложению "Путешествуй без COVID-19" бессрочным, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
В число стран, граждане которых могут въехать в Россию по нему, вошла Киргизия
Мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, было запущено в феврале. Месяц назад кабмин продлил срок въезда по нему в Россию до 1 апреля.
Гражданам, планирующим поездку в страны ЕАЭС (в Армению, Белоруссию и РФ, а теперь и Киргизию), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется прибыть, после регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 06:36Распространение коронавируса
В AppStore и Google Play появилось приложение "Путешествую без COVID-19"
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам, что приложение "показало себя эффективным инструментом, задача которого - упростить для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечив соблюдение действующих требований".
"Теперь въезд в нашу страну граждан государств – стран Союза с использованием этого приложения будет осуществляться на бессрочной основе, и станет возможным с территории Киргизской Республики на условиях, аналогичных с Республикой Армения и Республикой Белоруссия", - отметил он.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлексей ОверчукКоронавирусыЕвразийский экономический союзБелоруссияКиргизияАрмения
 
 
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