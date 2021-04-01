https://ria.ru/20210401/pretenzii-1603727915.html

В крымском парламенте оценили претензии украинского Ощадбанка к России

В крымском парламенте оценили претензии украинского Ощадбанка к России

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал наглостью попытку украинского Ощадбанка взыскать с России более миллиарда долларов за якобы утраченные... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T07:45

2021-04-01T07:45

2021-04-01T07:45

россия

ощадбанк

владимир константинов

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

оон

париж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал наглостью попытку украинского Ощадбанка взыскать с России более миллиарда долларов за якобы утраченные в Крыму инвестиции.Ранее Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску Ощадбанка Украины, согласно которому российская сторона должна была компенсировать украинскому банку более 1 миллиарда долларов в качестве компенсации якобы потерянных в Крыму инвестиций. Суд поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску Ощадбанка. Ощадбанк уже заявил, что намерен обжаловать решение.По его словам, европейские суды иногда могут быть объективны и понимают, что удовлетворить все запросы украинской стороны невозможно и опасно. "Похоже, это стало очевидно даже европейцам. …Решение Парижского суда можно рассматривать как превентивную меру, направленную на то, чтобы остановить этих мошенников раньше, чем они приступят к выдаиванию Европы. Решили остановить, так сказать, на дальних подступах", - полагает глава крымского парламента.Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

https://ria.ru/20210401/krym-1603722794.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

париж

украина

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россия, ощадбанк, владимир константинов, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, париж, украина, экономика