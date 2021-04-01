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В крымском парламенте оценили претензии украинского Ощадбанка к России
В крымском парламенте оценили претензии украинского Ощадбанка к России
Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал наглостью попытку украинского Ощадбанка взыскать с России более миллиарда долларов за якобы утраченные... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T07:45
2021-04-01T07:45
россия
ощадбанк
владимир константинов
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
оон
париж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал наглостью попытку украинского Ощадбанка взыскать с России более миллиарда долларов за якобы утраченные в Крыму инвестиции.Ранее Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску Ощадбанка Украины, согласно которому российская сторона должна была компенсировать украинскому банку более 1 миллиарда долларов в качестве компенсации якобы потерянных в Крыму инвестиций. Суд поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску Ощадбанка. Ощадбанк уже заявил, что намерен обжаловать решение.По его словам, европейские суды иногда могут быть объективны и понимают, что удовлетворить все запросы украинской стороны невозможно и опасно. "Похоже, это стало очевидно даже европейцам. …Решение Парижского суда можно рассматривать как превентивную меру, направленную на то, чтобы остановить этих мошенников раньше, чем они приступят к выдаиванию Европы. Решили остановить, так сказать, на дальних подступах", - полагает глава крымского парламента.Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, ощадбанк, владимир константинов, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, париж, украина, экономика

В крымском парламенте оценили претензии украинского Ощадбанка к России

07:45 01.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал наглостью попытку украинского Ощадбанка взыскать с России более миллиарда долларов за якобы утраченные в Крыму инвестиции.
Ранее Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску Ощадбанка Украины, согласно которому российская сторона должна была компенсировать украинскому банку более 1 миллиарда долларов в качестве компенсации якобы потерянных в Крыму инвестиций. Суд поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску Ощадбанка. Ощадбанк уже заявил, что намерен обжаловать решение.
"Мы в Крыму могли наблюдать деятельность местного Ощадбанка. Какие он делал инвестиции в Крым? Никаких. Украинские банки как раз вытягивали денежные средства с крымского финансового рынка все годы нашего нахождения в составе Украины. Когда же мы из этого состава вышли, они просто вывели свои активы из республики, нарушив все обязательства перед крымскими вкладчиками. Украинские банки фактически ограбили крымчан. И у этих людей хватает наглости бегать по европейским судам с исками о какой-то компенсации? Верх наглости и цинизма. Только работа финансовых организаций РФ позволила компенсировать эти потери", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, европейские суды иногда могут быть объективны и понимают, что удовлетворить все запросы украинской стороны невозможно и опасно. "Похоже, это стало очевидно даже европейцам. …Решение Парижского суда можно рассматривать как превентивную меру, направленную на то, чтобы остановить этих мошенников раньше, чем они приступят к выдаиванию Европы. Решили остановить, так сказать, на дальних подступах", - полагает глава крымского парламента.
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияОщадбанкВладимир КонстантиновВладимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНПарижУкраинаЭкономика
 
 
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