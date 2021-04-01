https://ria.ru/20210401/prava-1603796427.html

Москалькова рассказала о появлении новой категории прав человека

Москалькова рассказала о появлении новой категории прав человека

Развитие новых технологий привело к созданию новой категории прав граждан - цифровых, среди которых право на защиту личных данных, право на доступ в интернет и... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:40

2021-04-01T14:40

2021-04-01T22:18

россия

татьяна москалькова

технологии

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Развитие новых технологий привело к созданию новой категории прав граждан - цифровых, среди которых право на защиту личных данных, право на доступ в интернет и другие, за прошлый год к омбудсмену по этим вопросам поступило более 250 жалоб, следует из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой."Новые технологии обусловили возникновение так называемых "цифровых прав" – права на доступ к интернету, права на забвение, права на защиту от нежелательной информации, права на защиту персональных данных и другое. Внедрение цифровых технологий в различные сегменты общественной жизни формирует принципиально новую среду для повышения гарантий прав человека, современных форм их реализации. Вместе с тем развитие высоких технологий, помимо очевидных преимуществ для реализации прав человека, несет в себе и новые вызовы для них", - говорится в докладе.Уточняется, что в 2020 году к уполномоченному поступило 269 обращений по этим вопросам, чаще всего они касались работы и учебы "на удаленке", а также электронного голосования. Так, одним из главных вызовов омбудсмен назвала проблему цифрового неравенства. По данным, которые приводятся в докладе уполномоченного, в России доступ к интернету имеет 81% населения или 118 миллионов человек. Согласно докладу, омбудсмену поступило 46 жалоб на невозможность учиться из-за отсутствия личных компьютеров или нестабильного доступа к интернету. Наиболее очевидной проблемой уполномоченный также считает обеспечение безопасности в интернете и защиту персональных данных."Кроме того, любые решения по внедрению цифровых инструментов в различные социальные сферы должны быть открыты для общественного обсуждения и контроля. Поэтому важнейшей задачей является достижение баланса интересов личности, общества и государства. Главным образом – баланса между соблюдением права на свободу слова в интернете и права на доступ к современным информационным технологиям, с одной стороны, и обеспечением безопасности всех и каждого члена общества, защитой их от кибератак, манипуляций общественным сознанием, массового подстрекательства к совершению преступлений – с другой", - заключается в докладе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год.

https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603781493.html

https://realty.ria.ru/20210401/zhku-1603794070.html

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россия, татьяна москалькова, технологии, общество