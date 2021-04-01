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Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на права
Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на права
Эксперт Дмитрий Славнов оценил новые правила сдачи экзамена на права, согласно которым навыки водителей будут проверять на реальной автодороге. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:40
2021-04-01T09:40
дмитрий славнов
авто
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эксперт Дмитрий Славнов оценил новые правила сдачи экзамена на права, согласно которым навыки водителей будут проверять на реальной автодороге.Он отметил, что такие нововведения позволят эффективнее готовить кандидатов к езде. По мнению Славнова, новые правила не только помогут сократить число аварий в будущем, но и сэкономят время инспекторов."Если мы исключаем площадку, то больше времени уделяем городу, и экзамен будет более качественный", — сказал Славнов в комментарии телеканалу "Звезда".Автоэксперт подчеркнул, что такой порядок принят в целях безопасности дорожного движения — это намного приоритетнее отработки навыков парковки у водителей.В России с 1 апреля вступил в силу новый регламент экзаменов на получение водительских прав. Среди нововведений в сдаче экзамена по вождению — отсутствие "площадки": теперь водителей будут проверять в условиях настоящего уличного движения. Кроме того, поменялся перечень ошибок на экзамене, которые поделили на группы по штрафным баллам. В отдельный блок выделили серьезные ошибки, из-за которых экзамен могут сразу прекратить: например, разговор за рулем по мобильному телефону или непристегнутый ремень безопасности.
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дмитрий славнов, авто, общество

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на права

09:40 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД Строгино - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эксперт Дмитрий Славнов оценил новые правила сдачи экзамена на права, согласно которым навыки водителей будут проверять на реальной автодороге.
Он отметил, что такие нововведения позволят эффективнее готовить кандидатов к езде. По мнению Славнова, новые правила не только помогут сократить число аварий в будущем, но и сэкономят время инспекторов.
"Если мы исключаем площадку, то больше времени уделяем городу, и экзамен будет более качественный", — сказал Славнов в комментарии телеканалу "Звезда".
Автоэксперт подчеркнул, что такой порядок принят в целях безопасности дорожного движения — это намного приоритетнее отработки навыков парковки у водителей.
В России с 1 апреля вступил в силу новый регламент экзаменов на получение водительских прав. Среди нововведений в сдаче экзамена по вождению — отсутствие "площадки": теперь водителей будут проверять в условиях настоящего уличного движения. Кроме того, поменялся перечень ошибок на экзамене, которые поделили на группы по штрафным баллам. В отдельный блок выделили серьезные ошибки, из-за которых экзамен могут сразу прекратить: например, разговор за рулем по мобильному телефону или непристегнутый ремень безопасности.
Мужчина во время сдачи теоретического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 22:33
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Дмитрий СлавновАвтоОбщество
 
 
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