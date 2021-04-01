МВД Грузии прокомментировало поездку Познера в страну
10:55 01.04.2021 (обновлено: 11:14 01.04.2021)
© Sputnik / StringerВладимир Познер в Грузии
© Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии пояснило, почему российскому телеведущему Владимиру Познеру разрешили въехать в страну, несмотря на действующий в Грузии "закон об оккупации", в ведомстве отметили, что журналист имеет гражданство США и не нарушил закон.
Как уточняет Sputnik Грузия, согласно действующему в Грузии закону "Об оккупированных территориях", посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Члены оппозиции и активисты требовали уточнить, не нарушил ли Познер закон об оккупации, приехав в Грузию.
По данным агентства, в ведомстве пояснили, что иностранные гости въехали в Грузию согласно постановлению правительства.
"Данное лицо (Владимир Познер – ред.) является гражданином США. Он не нарушал закон об оккупации. Он не раз бывал в Грузии. Что касается других лиц, они въехали в Грузию согласно постановлению правительства, у части был ковид-паспорт, а у других – справка о ПЦР-тесте", – приводит Sputnik пояснение МВД Грузии.
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В среду в Тбилиси были организованы протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. В четверг утром грузинский Первый канал сообщил, что Познер покинул Грузию.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.