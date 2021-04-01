https://ria.ru/20210401/polsha-1603775743.html

В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат

В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат

Останки 54 советских солдат, погибших при освобождении Польши, перезахоронили на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:58

2021-04-01T12:58

2021-04-01T17:55

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ВАРШАВА, 1 апр - РИА Новости. Останки 54 советских солдат, погибших при освобождении Польши, перезахоронили на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Останки красноармейцев были эксгумированы в населенном пункте Зеленка под Варшавой. Как рассказал журналистам советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш, останки обнаружили при проведении строительных работ."Проводились строительные работы в районе Зеленка. В ходе строительных работ были обнаружены массовые захоронения. После проведения исследований выяснилось, что, скорее всего, это захоронения Второй мировой войны, потому что имелись опознавательные знаки красноармейцев", - рассказал Ордаш.Представитель дипмиссии уточнил, что пока не удалось установить личность ни одного из 54 воинов, останки которых перезахоронили в четверг.По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".

https://ria.ru/20201210/perezakhoronenie-1588583389.html

https://ria.ru/20200724/1574882874.html

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польша, германия, варшава, в мире