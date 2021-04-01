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Жители Подмосковья могут подать заявление на перерасчет детских выплат
Жители Подмосковья могут подать заявление на перерасчет детских выплат
Семьи с низким доходом могут подать заявление на перерасчет или назначение пособий на детей от 3 до 7 лет через портал госуслуг с 1 апреля до 31 декабря... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:43
2021-04-01T15:43
2021-04-01T15:43
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Семьи с низким доходом могут подать заявление на перерасчет или назначение пособий на детей от 3 до 7 лет через портал госуслуг с 1 апреля до 31 декабря текущего года, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.Ранее Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно."Подать заявление на перерасчет выплаты можно начиная с 1 апреля и до конца года. Подача заявления доступна на едином портале госуслуг, МФЦ и в управлениях социальной защиты. При принятии положительного решения, размер выплаты будет пересчитан с января 2021 года", - рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210331/deti-1603660384.html
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)