https://ria.ru/20210401/perepis-1603859022.html

Москвичи смогут принять участие в переписи редких животных и растений

Москвичи смогут принять участие в переписи редких животных и растений

Москвичи могут принять участие в переписи редких животных и растений на природных территориях, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:09

2021-04-01T19:09

2021-04-01T19:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москвичи могут принять участие в переписи редких животных и растений на природных территориях, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Посетители будут фиксировать птиц, зверей и растения, в том числе занесённые в Красную книгу Москвы. Эти данные помогут получить более полную картину обитания животных на природных территориях Москвы и произрастания редких растений", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках этого проекта в течение года Мосприрода будет запускать различные конкурсы, в ходе которых нужно будет найти и запечатлеть краснокнижников. Уже сейчас и до 15 октября можно принять участие в конкурсе "Редкая удача". Принимаются авторские фотографии и видеоролики видов фауны, занесённых в Красную книгу Москвы. Фиксировать краснокнижных животных нужно на территории Природного заказника "Долина реки Сетунь", на природной территории "Озеленённая территория в долине реки Сетуни и её притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории" - ул. Лукинская – Боровское шоссе или в окрестностях этих природных территорий.Сообщается, что Мосприрода планирует привлекать к совместной работе по поиску редких видов флоры и фауны волонтёров, ведь их помощь сильно увеличивает шансы на успех таких экспедиций. Вместе со специалистами добровольцы отправляются по определённому маршруту, где ранее были замечены редкие звери, птицы или даже насекомые, чтобы совместными усилиями подтвердить их местообитание и зафиксировать. Так, на природной территории "Кузьминки-Люблино" в ходе экспедиции "В поисках фиолетового червонца" удалось найти уникальную краснокнижную бабочку из семейства голубянок. Червонец фиолетовый или Алкифон занесен в Красную книгу Москвы под 1 категорией – вид, находящийся под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20210315/mospriroda-1602311483.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва