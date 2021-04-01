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Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
Двадцать семь групп пацифистов в США призвали выстраивать конструктивные отношения с Россией в связи с высказываниями президента США Джо Байдена о президенте... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T04:48
2021-04-01T07:48
мартин лютер кинг
нато
анатолий антонов
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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В США раскритиковали Байдена за слова о Путине
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Двадцать семь групп пацифистов в США призвали выстраивать конструктивные отношения с Россией в связи с высказываниями президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине, заявили РИА Новости активисты.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Тогда посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.Активист отметил, что заявления Байдена могут показаться банальными, но при этом они являются провокационными. "У нас больше нет буфера в Восточной Европе, НАТО со своими ракетами, войсками и оружием расширяется до границ с Россией. Делать такие заявления, которые большинство американских президентов не стали бы делать в эпоху холодной войны... Зачем? Зачем создавать риск войны с правительством, которое обладает ядерным оружием, ради похвалы от небольшой группы людей... Это кажется невероятно опасным", - сказал Свонсон.World Beyond War и еще 26 групп, выступающих за мир, опубликовали заявление, в котором призвали администрацию Байдена перестать делать "опрометчивые" высказывания и вместо этого сконцентрироваться на переговорах о ядерных вооружениях с российским правительством.Заявление также подписала организация "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе". Ее координатор Брюс Гэгнон сказал, что слышал комментарий Владимира Путина, который вспомнил детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так и называется"."Думаю, это очень точные слова. У Мартина Лютера Кинга есть известная фраза. Он сказал, что душа США глубоко расстроена из-за бесконечных войн... и мы по-прежнему тратим на эти войны больше средств, чем весь остальной мир", - сказал Гэгнон.Гэгнон сказал, что Белый дом пока не отреагировал на призыв, и вряд ли когда-то это сделает. Он заявил, что группы будут действовать еще активнее и призвал американцев осознать, насколько агрессивно США ведут себя в отношении Китая, России и Ирана."Тот факт, что 27 групп заявили о себе - это важный шаг в верном направлении. Хочется верить, что мы все хорошо осознаем угрозу, связанную с ничем не сдерживаемой агрессивностью США, которые утрачивают свою доминирующую роль в мире, одновременно с этим развивается многополярный мир, многие страны заявляют о том, что хотят участвовать в процессе принятия решений", - отметил активист.Ранее сообщалось, что после скандальных высказываний Байдена посольство РФ в Вашингтоне заявило, что стало получать письма от американцев с извинениями. Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как "постыдные" и "грубые" и не хотели бы, чтобы россияне считали, что глава Белого дома говорил от имени всей нации.
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мартин лютер кинг, нато, анатолий антонов, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине

04:48 01.04.2021 (обновлено: 07:48 01.04.2021)
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Двадцать семь групп пацифистов в США призвали выстраивать конструктивные отношения с Россией в связи с высказываниями президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине, заявили РИА Новости активисты.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Тогда посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
"Думаю, что для лидера одной из двух стран, в руках которых находится 90% ядерного оружия - достаточно, чтобы несколько раз уничтожить мир - невероятно опасно бездумно демонизировать и обвинять лидера другой страны. Это шаг назад, это шаг назад даже по сравнению с недавним поведением правительства США", - считает глава движения за прекращение войн World Beyond War Дэвид Свонсон.
Активист отметил, что заявления Байдена могут показаться банальными, но при этом они являются провокационными. "У нас больше нет буфера в Восточной Европе, НАТО со своими ракетами, войсками и оружием расширяется до границ с Россией. Делать такие заявления, которые большинство американских президентов не стали бы делать в эпоху холодной войны... Зачем? Зачем создавать риск войны с правительством, которое обладает ядерным оружием, ради похвалы от небольшой группы людей... Это кажется невероятно опасным", - сказал Свонсон.
World Beyond War и еще 26 групп, выступающих за мир, опубликовали заявление, в котором призвали администрацию Байдена перестать делать "опрометчивые" высказывания и вместо этого сконцентрироваться на переговорах о ядерных вооружениях с российским правительством.
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Заявление также подписала организация "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе". Ее координатор Брюс Гэгнон сказал, что слышал комментарий Владимира Путина, который вспомнил детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так и называется".
"Думаю, это очень точные слова. У Мартина Лютера Кинга есть известная фраза. Он сказал, что душа США глубоко расстроена из-за бесконечных войн... и мы по-прежнему тратим на эти войны больше средств, чем весь остальной мир", - сказал Гэгнон.
Гэгнон сказал, что Белый дом пока не отреагировал на призыв, и вряд ли когда-то это сделает. Он заявил, что группы будут действовать еще активнее и призвал американцев осознать, насколько агрессивно США ведут себя в отношении Китая, России и Ирана.
"Тот факт, что 27 групп заявили о себе - это важный шаг в верном направлении. Хочется верить, что мы все хорошо осознаем угрозу, связанную с ничем не сдерживаемой агрессивностью США, которые утрачивают свою доминирующую роль в мире, одновременно с этим развивается многополярный мир, многие страны заявляют о том, что хотят участвовать в процессе принятия решений", - отметил активист.
Ранее сообщалось, что после скандальных высказываний Байдена посольство РФ в Вашингтоне заявило, что стало получать письма от американцев с извинениями. Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как "постыдные" и "грубые" и не хотели бы, чтобы россияне считали, что глава Белого дома говорил от имени всей нации.
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