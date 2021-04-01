Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:48 01.04.2021 (обновлено: 07:48 01.04.2021)
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Двадцать семь групп пацифистов в США призвали выстраивать конструктивные отношения с Россией в связи с высказываниями президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине, заявили РИА Новости активисты.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Тогда посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
"Думаю, что для лидера одной из двух стран, в руках которых находится 90% ядерного оружия - достаточно, чтобы несколько раз уничтожить мир - невероятно опасно бездумно демонизировать и обвинять лидера другой страны. Это шаг назад, это шаг назад даже по сравнению с недавним поведением правительства США", - считает глава движения за прекращение войн World Beyond War Дэвид Свонсон.
Активист отметил, что заявления Байдена могут показаться банальными, но при этом они являются провокационными. "У нас больше нет буфера в Восточной Европе, НАТО со своими ракетами, войсками и оружием расширяется до границ с Россией. Делать такие заявления, которые большинство американских президентов не стали бы делать в эпоху холодной войны... Зачем? Зачем создавать риск войны с правительством, которое обладает ядерным оружием, ради похвалы от небольшой группы людей... Это кажется невероятно опасным", - сказал Свонсон.
World Beyond War и еще 26 групп, выступающих за мир, опубликовали заявление, в котором призвали администрацию Байдена перестать делать "опрометчивые" высказывания и вместо этого сконцентрироваться на переговорах о ядерных вооружениях с российским правительством.
Заявление также подписала организация "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе". Ее координатор Брюс Гэгнон сказал, что слышал комментарий Владимира Путина, который вспомнил детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так и называется".
"Думаю, это очень точные слова. У Мартина Лютера Кинга есть известная фраза. Он сказал, что душа США глубоко расстроена из-за бесконечных войн... и мы по-прежнему тратим на эти войны больше средств, чем весь остальной мир", - сказал Гэгнон.
"Тот факт, что 27 групп заявили о себе - это важный шаг в верном направлении. Хочется верить, что мы все хорошо осознаем угрозу, связанную с ничем не сдерживаемой агрессивностью США, которые утрачивают свою доминирующую роль в мире, одновременно с этим развивается многополярный мир, многие страны заявляют о том, что хотят участвовать в процессе принятия решений", - отметил активист.
Ранее сообщалось, что после скандальных высказываний Байдена посольство РФ в Вашингтоне заявило, что стало получать письма от американцев с извинениями. Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как "постыдные" и "грубые" и не хотели бы, чтобы россияне считали, что глава Белого дома говорил от имени всей нации.