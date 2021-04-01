https://ria.ru/20210401/parodiya-1603734612.html
МИД опубликовал пародию на мем с котами
МИД опубликовал пародию на мем с котами
МИД по случаю Дня смеха разместил в своем официальном канале в Telegram пародию на популярный в интернете мем с котами "Наташа, мы все уронили". РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:19
2021-04-01T09:19
2021-04-01T10:47
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
москва
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МИД по случаю Дня смеха разместил в своем официальном канале в Telegram пародию на популярный в интернете мем с котами "Наташа, мы все уронили".Вместо котов на картинке пингвины, которые обращаются не к Наташе, а к Сереже, жалуясь, что "$коты все уронили". "Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем", — пошутили сотрудники ведомства.В подписи к публикации говорится: "1 апреля никому не верь. Российскому МИД — можно!"При этом в меме отмечается — "без претензий на интеллектуальную собственность". Ранее стало известно, что жительница Москвы подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами.День смеха, или День дурака (April Fools' Day, или All Fool's Day) — это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 1 апреля.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва, в мире
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МИД
по случаю Дня смеха разместил в своем официальном канале в Telegram
пародию на популярный в интернете мем с котами "Наташа, мы все уронили".
Вместо котов на картинке пингвины, которые обращаются не к Наташе, а к Сереже, жалуясь, что "$коты все уронили". "Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем", — пошутили сотрудники ведомства.
В подписи к публикации говорится: "1 апреля никому не верь. Российскому МИД — можно!"
При этом в меме отмечается — "без претензий на интеллектуальную собственность". Ранее стало известно, что жительница Москвы
подала в Роспатент
заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами.
День смеха, или День дурака (April Fools' Day, или All Fool's Day) — это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 1 апреля.