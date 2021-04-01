https://ria.ru/20210401/parodiya-1603734612.html

МИД опубликовал пародию на мем с котами

МИД опубликовал пародию на мем с котами

МИД по случаю Дня смеха разместил в своем официальном канале в Telegram пародию на популярный в интернете мем с котами "Наташа, мы все уронили". РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:19

2021-04-01T09:19

2021-04-01T10:47

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

москва

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МИД по случаю Дня смеха разместил в своем официальном канале в Telegram пародию на популярный в интернете мем с котами "Наташа, мы все уронили".Вместо котов на картинке пингвины, которые обращаются не к Наташе, а к Сереже, жалуясь, что "$коты все уронили". "Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем", — пошутили сотрудники ведомства.В подписи к публикации говорится: "1 апреля никому не верь. Российскому МИД — можно!"При этом в меме отмечается — "без претензий на интеллектуальную собственность". Ранее стало известно, что жительница Москвы подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами.День смеха, или День дурака (April Fools' Day, или All Fool's Day) — это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 1 апреля.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва, в мире