https://ria.ru/20210401/otnosheniya-1603817655.html

Лавров рассказал, что осталось от отношений России с Евросоюзом

Лавров рассказал, что осталось от отношений России с Евросоюзом

От отношений с Евросоюзом, которые разрушал Брюссель, осталось только одно – базовый документ об условиях торговли и инвестиций, однако практическая реализация... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:11

2021-04-01T16:11

2021-04-01T16:11

россия

сергей лавров

евросоюз

дмитрий песков

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. От отношений с Евросоюзом, которые разрушал Брюссель, осталось только одно – базовый документ об условиях торговли и инвестиций, однако практическая реализация этого соглашения идет лишь по двусторонним каналам с отдельными странами ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет того, что ЕС приглашал нас в ассоциированные члены. Мы никогда не соглашались на то, чтобы подписать документ об ассоциации. Сейчас это делается со странами Восточного партнерства – Армения, Украина, Молдавия. Но от отношений с ЕС, которые разрушал Брюссель, осталось только одно – базовый документ об условиях торговли и инвестиций. Он действительно был предметом переговоров между брюссельской комиссией и Российской Федерацией. Это документ, сохраняющий свою силу. Мы сотрудничаем с отдельными странами, но не с ЕС, потому что условия были зафиксированы, а их практическая реализация идет по двусторонним каналам", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По его словам, единственное, чем ЕС сейчас отличается на этой ниве, это введением санкций, запретом своим членам выполнять это соглашение в той или иной части, поскольку они хотят "наказать Россию". "Все, других отношений не существует. Нам говорят, что мы сознательно разрываем отношения, хотя факты просто вопиющие, пытаемся перекинуть свои связи с Европой на двусторонние каналы, хотим "расколоть" Евросоюз. Мы никого не хотим раскалывать. Мы всегда говорим, что заинтересованы в сильном и самостоятельном Евросоюзе. Если ЕС выбирает несамостоятельную позицию на международной арене, о чем мы только что говорили, это их право", - пояснил министр.Он добавил, что с этим ничего нельзя сделать. "Всегда выступали за его самостоятельность и единство. Но в нынешней ситуации, когда Брюссель разорвал все отношения и когда к нам обращаются - мы никого к себе не зазываем - отдельные страны Европы с предложением пообщаться, приехать к ним или к нам, обсудить какие-то перспективные проекты в двусторонних связях, как мы можем этим партнерам отказывать? Нечестно, даже немного стыдно, пытаться позиционировать такие контакты как нашу линию на внесение раскола в ЕС. У них своих расколов хватает", - заключил Лавров.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".

https://ria.ru/20210326/merkel-1602902102.html

https://ria.ru/20210330/evrosoyuz-1603393875.html

россия

москва

армения

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россия, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, москва, армения, в мире