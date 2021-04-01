Мурашко назвал наиболее частые осложнения после COVID-19
14:51 01.04.2021 (обновлено: 22:13 01.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работникво временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наиболее частыми осложнениями после перенесенного коронавируса у пациентов являются астения и проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой, встречаются также осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пост-ковидные осложнения и то, что мы видим сегодня, наблюдаем у пациентов, как имеющих хронические заболевания, так и не имеющие их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой… Есть осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он отметил, что высокий риск развития осложнений у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию, поэтому многим назначается обязательно профилактическая терапия.
"Пациенты, перенесшие острое заболевание коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы обращались в поликлинику для рекомендаций по корректировке терапии. Это особенно относится к пациентам, имеющих заболевания хронические и находящиеся на диспансерном учете. Корректировка практически всегда нужна", - подчеркнул Мурашко.