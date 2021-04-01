https://ria.ru/20210401/oslozhneniya-1603798840.html

Мурашко назвал наиболее частые осложнения после COVID-19

Мурашко назвал наиболее частые осложнения после COVID-19

Наиболее частыми осложнениями после перенесенного коронавируса у пациентов являются астения и проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой, встречаются... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:51

2021-04-01T14:51

2021-04-01T22:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наиболее частыми осложнениями после перенесенного коронавируса у пациентов являются астения и проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой, встречаются также осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что высокий риск развития осложнений у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию, поэтому многим назначается обязательно профилактическая терапия."Пациенты, перенесшие острое заболевание коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы обращались в поликлинику для рекомендаций по корректировке терапии. Это особенно относится к пациентам, имеющих заболевания хронические и находящиеся на диспансерном учете. Корректировка практически всегда нужна", - подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603755957.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество