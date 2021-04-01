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Агентство Украины по управлению активами заявило об обысках у сотрудников
Агентство Украины по управлению активами заявило об обысках у сотрудников
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило, что... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:25
2021-04-01T15:25
украина
в мире
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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило, что правоохранители проводят следственные действия в помещениях их центрального аппарата и по месту жительства нескольких сотрудников."В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников Агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении. В рамках какого дела проходят обыски, пресс-служба не сообщила.Как отмечается, руководство и сотрудники АРМА полностью способствуют правоохранителям, в частности, предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию.
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украина, в мире

Агентство Украины по управлению активами заявило об обысках у сотрудников

15:25 01.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило, что правоохранители проводят следственные действия в помещениях их центрального аппарата и по месту жительства нескольких сотрудников.
"В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников Агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении. В рамках какого дела проходят обыски, пресс-служба не сообщила.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Как отмечается, руководство и сотрудники АРМА полностью способствуют правоохранителям, в частности, предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию.
 
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