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Агентство Украины по управлению активами заявило об обысках у сотрудников
Агентство Украины по управлению активами заявило об обысках у сотрудников
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило, что... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:25
2021-04-01T15:25
2021-04-01T15:25
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в мире
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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило, что правоохранители проводят следственные действия в помещениях их центрального аппарата и по месту жительства нескольких сотрудников."В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников Агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении. В рамках какого дела проходят обыски, пресс-служба не сообщила.Как отмечается, руководство и сотрудники АРМА полностью способствуют правоохранителям, в частности, предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию.
https://ria.ru/20210318/ukraina-1601784876.html
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