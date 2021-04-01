https://ria.ru/20210401/obyski-1603806900.html

Агентство Украины по управлению активами заявило об обысках у сотрудников

Агентство Украины по управлению активами заявило об обысках у сотрудников

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило, что... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:25

2021-04-01T15:25

2021-04-01T15:25

украина

в мире

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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило, что правоохранители проводят следственные действия в помещениях их центрального аппарата и по месту жительства нескольких сотрудников."В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников Агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении. В рамках какого дела проходят обыски, пресс-служба не сообщила.Как отмечается, руководство и сотрудники АРМА полностью способствуют правоохранителям, в частности, предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию.

https://ria.ru/20210318/ukraina-1601784876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире