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В доме стрелявшего в Мытищах мужчины нашли автоматы и сто тысяч патронов
В доме стрелявшего в Мытищах мужчины нашли автоматы и сто тысяч патронов
Из особняка жителя Мытищ, устроившего перестрелку со спецназом, изъяли 33 ствола и более 100 тысяч патронов, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:49
2021-04-01T17:35
ольга врадий
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из особняка жителя Мытищ, устроившего перестрелку со спецназом, изъяли 33 ствола и более 100 тысяч патронов, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с запалом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", — сказала Врадий.По данным ГУ МВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером — хозяином коттеджа.Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБРа и ОМОНа пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар — при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
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60
ольга врадий, мытищи, происшествия

В доме стрелявшего в Мытищах мужчины нашли автоматы и сто тысяч патронов

15:49 01.04.2021 (обновлено: 17:35 01.04.2021)
 
© Фото : @Hinshtein/TelegramОружие, найденное в квартире мужчины, устроившего стрельбу в коттеджном поселке Новые Вешки
Оружие, найденное в квартире мужчины, устроившего стрельбу в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : @Hinshtein/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из особняка жителя Мытищ, устроившего перестрелку со спецназом, изъяли 33 ствола и более 100 тысяч патронов, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с запалом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", — сказала Врадий.
По данным ГУ МВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером — хозяином коттеджа.
Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБРа и ОМОНа пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар — при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
Возгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Устроившего стрельбу в Мытищах могли убить выстрелом из гранатомета
 
Ольга ВрадийМытищиПроисшествия
 
 
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