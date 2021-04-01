https://ria.ru/20210401/obvinenie-1603881603.html

Американский генерал обвинил Россию в "изощренной" активности на Аляске

Американский генерал обвинил Россию в "изощренной" активности на Аляске

Активность российских ВВС в районе Аляски приобрела более комплексный и изощренный характер, заявил генерал Глен ван Хёрк, глава Северного командования... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T23:41

2021-04-01T23:41

2021-04-01T23:41

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ввс рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Активность российских ВВС в районе Аляски приобрела более комплексный и изощренный характер, заявил генерал Глен ван Хёрк, глава Северного командования вооруженных сил США.По словам генерала, в 2020 году в районе Аляски летчики США и Канады сопровождали больше российских военных самолетов, чем за какой-либо другой год после окончания холодной войны."Разница между прошлым и настоящим в том, что сейчас перехваты требуют более комплексного подхода – сразу на нескольких направлениях…, зачастую они (российские самолеты) остаются в зоне опознавания ПВО Аляски по несколько часов", - приводит издание Business Insider слова генерала, возглавляющего командование, отвечающее непосредственно за оборону территории США.Издание также отмечает, что в связи с глобальным потеплением Аляска стала более доступна для различных операций.Издание Politico отмечает, что Пентагон помимо ситуации на Аляске внимательно следит за российскими силами, развертывание которых якобы происходит на украинской границе. Издание отмечает, что Европейское командование США на прошлой неделе в связи с обострением ситуации в Донбассе повысило статус готовности с категории "возможный кризис" до категории "потенциально неизбежный кризис".Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

https://ria.ru/20210329/alyaska-1603373786.html

https://ria.ru/20210326/arktika-1602792053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс рф, министерство обороны сша, аляска, сша