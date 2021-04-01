https://ria.ru/20210401/novikombank-1603768892.html

Эксперты поддержали инициативы Новикомбанка по привлечению инвестиций

Эксперты поддержали инициативы Новикомбанка по привлечению инвестиций

Экспертное сообщество поддержало инициативы Новикомбанка по формированию инвестиционно-привлекательной среды для предприятий высокотехнологичных отраслей... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:29

2021-04-01T12:29

2021-04-01T12:29

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 апр – Пресс-служба Новикомбанка. Экспертное сообщество поддержало инициативы Новикомбанка по формированию инвестиционно-привлекательной среды для предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Представители банка приняли активное участие в дискуссиях в рамках деловой программы форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".Так, Председатель Правления Новикомбанка, член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России" Елена Георгиева, в ходе пленарного заседания рассказала о шагах по реализации предложения банка о формировании инструмента для поддержки инвестиционных проектов. Механизм гарантированного заказа, предусматривающий обязательства заказчика купить у отечественного производителя будущую продукцию с заранее определенными характеристиками, объемами и ценой, позволит привлечь инвестиции в проекты диверсификации предприятий и импортозамещения.Предправления Новикомбанка отдельно подчеркнула, что каждый контракт в рамках данного механизма предполагает заключение на конкурентной основе. "За право заключения контракта на условиях механизма гарантированного заказа предприятия будут конкурировать, банки и частные инвесторы, в свою очередь, будут бороться за возможность принять финансовое участие в проекте", — прокомментировала руководитель Новикомбанка. При этом Елена Георгиева обратила особое внимание на необходимость оперативного формирования и доведения до отечественных предприятий номенклатуры промышленной продукции, производство которой стратегически важно обеспечить в первоочередном порядке в рамках импортозамещения. Инициатива Новикомбанка получила поддержку со стороны заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова, таких крупнейших корпораций, как: "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом". В ходе посвященного гражданским закупкам круглого стола старший вице-президент Банка Анна Лаврентьева поделилась экспертизой в области организации финансирования проектов диверсификации и также высказала ряд предложений.Обобщая опыт работы Новикомбанка с инструментами господдержки, Анна Лаврентьева отметила высокую перспективность применения 26-го Постановления Правительства РФ при реализации проектов диверсификации, позволяющего получить финансирование на льготных условиях не только поставщику-предприятию, но и покупателю, при отсутствии авансирования. "Как и квотирование, оно направлено на стимулирование закупок высокотехнологичной гражданской продукции, произведенной предприятиями, на эти цели может направляться не менее 70% льготного кредита. Банки готовы предлагать льготную ставку 1-2% годовых", — сказала Анна Лаврентьева.Топ-менеджер Новикомбанка, поддерживая действующую систему мониторинга выпускаемой отечественными предприятиями промышленной продукции, сформулировала предложения по ее дальнейшему развитию. "В настоящее время ведется ряд перечней промышленной продукции в разрезе ее номенклатуры. В то же время отсутствует единый реестр как уже выпускаемой, так и новой продукции, необходимой для выполнения мероприятий национальных проектов, синхронизированный с каталогом закупаемой заказчиками продукции", — отметила она.Отдельным приоритетом для банка является кредитование и обслуживание кооперации клиентов - промышленных предприятий, включая широкий круг предприятий МСП. На специальной сессии "Концессии и Государственно-частное партнёрство. Малый и средний бизнес: активный участник или сторонний наблюдатель?" директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок рассказал о финансировании проектов малого и среднего предпринимательства, а также использовании мер и инструментов государственной поддержки в этом сегменте. Эксперты банка приняли участие в ряде других дискуссий, посвященных обсуждению вопросов импортозамещения, цифровизации, диверсификации и других задач, направленных на достижение целей национальных проектов.Представители органов власти, бизнеса, экспертного сообщества высоко оценили озвученные Новикомбанком инициативы, направленные на развитие российской высокотехнологичной промышленности. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы