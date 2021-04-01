https://ria.ru/20210401/nikitin-1603754267.html

Тамбовский губернатор предложил главе Росмолодежи новые проекты

Тамбовский губернатор предложил главе Росмолодежи новые проекты

РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:19

2021-04-01T11:19

2021-04-01T11:19

тамбовская область

александр бугаев

александр никитин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

тамбовская область

общество

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ТАМБОВ, 1 апр – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе встречи с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым предложил провести в регионе Всероссийский форум по киберспорту, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.На встрече обсуждались вопросы реализации государственной молодёжной политики в Тамбовской области. Как отметил собеседник агентства, в 2020 году на эти цели из регионального бюджета было направлено более 24 миллионов рублей. Из них около 18 миллионов - на финансирование областного Дома молодежи, который является центром координации молодежного движения. "В 2018 году объем финансирования государственной молодежной политики в регионе составил 5 миллионов рублей, то есть за 3 года объем выделенных средств увеличился почти в 5 раз", - сказал он.Он напомнил, что в прошлом году Тамбовщина приняла IV всероссийский форум молодежного самоуправления "Молодежная команда страны". Область стала первым регионом, где проведен региональный этап всероссийского форума "Территория смыслов". По итогам форума запущен проект "Школа модераторов" для повышения компетенций специалистов по работе с молодежью. На основе этого проекта Никитин также предложил организовать Образовательный форум ЦФО для модераторов."Специально для молодежи и, в то же время, вместе с ней мы создаем условия для ее неформального обучения. Прекрасно понимая, что специалисты, работающие в сфере молодёжной политики, должны быть в каждом регионе, мы готовы делиться своим опытом и эффективными практиками", - приводит пресс-служба слова Никитина.Глава региона также предложил включить молодёжные мероприятия в федеральный план празднования юбилея Сергея Рахманинова.

https://ria.ru/20210216/gospodderzhka-1597746348.html

https://ria.ru/20201229/resheniya-1591423622.html

тамбовская область

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александр бугаев, александр никитин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), тамбовская область, общество