Онлайн-конференция о приемной кампании 2021 года
7 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Профессии, зарплаты, вузы: что, как и почему будут выбирать абитуриенты в рамках приемной кампании 2021 года".
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Участники:
- ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Иван ЛОБАНОВ;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Донского государственного технического университета Бесарион МЕСХИ;
- ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Елена СТЕПАНОВА;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;
- президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ Ольга ГОЛЫШЕНКОВА.
Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В рамках мероприятия будет представлен аналитический ресурс "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021", разработанный МИА "Россия сегодня" и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова. На основе данных, полученных с сайтов крупнейших рекрутинговых агентств, были сопоставлены рабочие профессии из Справочника профессий Министерства труда и социальной защиты РФ со специальностями из перечня направлений подготовки Министерства науки и высшего образования РФ, а также зафиксированы зарплатные предложения.
Благодаря этому абитуриенты смогут оценить специальности, по которым идет обучение в вузах, понять, учат ли вообще в регионах тому, что действительно востребовано на рынке, или надо планировать переезд, соотнести затраты на образование и предлагаемую заработную плату. Эксперты обсудят новые тренды в выборе высшего образования, проблему востребованности специалистов в регионах, пути совершенствования подготовки кадров.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Иван ЛОБАНОВ;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Донского государственного технического университета Бесарион МЕСХИ;
- ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Елена СТЕПАНОВА;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;
- президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ Ольга ГОЛЫШЕНКОВА.
Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В рамках мероприятия будет представлен аналитический ресурс "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021", разработанный МИА "Россия сегодня" и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова. На основе данных, полученных с сайтов крупнейших рекрутинговых агентств, были сопоставлены рабочие профессии из Справочника профессий Министерства труда и социальной защиты РФ со специальностями из перечня направлений подготовки Министерства науки и высшего образования РФ, а также зафиксированы зарплатные предложения.
Благодаря этому абитуриенты смогут оценить специальности, по которым идет обучение в вузах, понять, учат ли вообще в регионах тому, что действительно востребовано на рынке, или надо планировать переезд, соотнести затраты на образование и предлагаемую заработную плату. Эксперты обсудят новые тренды в выборе высшего образования, проблему востребованности специалистов в регионах, пути совершенствования подготовки кадров.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru