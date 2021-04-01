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Онлайн-конференция о приемной кампании 2021 года
Онлайн-конференция о приемной кампании 2021 года
7 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Профессии, зарплаты, вузы: что, как и почему будут выбирать абитуриенты в рамках приемной кампании 2021 года".
2021-04-01T09:29
2021-04-01T09:29
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Задать вопросУчастники:- ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Иван ЛОБАНОВ;- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;- ректор Донского государственного технического университета Бесарион МЕСХИ;- ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Елена СТЕПАНОВА;- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;- президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ Ольга ГОЛЫШЕНКОВА.Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА. В рамках мероприятия будет представлен аналитический ресурс "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021", разработанный МИА "Россия сегодня" и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова. На основе данных, полученных с сайтов крупнейших рекрутинговых агентств, были сопоставлены рабочие профессии из Справочника профессий Министерства труда и социальной защиты РФ со специальностями из перечня направлений подготовки Министерства науки и высшего образования РФ, а также зафиксированы зарплатные предложения. Благодаря этому абитуриенты смогут оценить специальности, по которым идет обучение в вузах, понять, учат ли вообще в регионах тому, что действительно востребовано на рынке, или надо планировать переезд, соотнести затраты на образование и предлагаемую заработную плату. Эксперты обсудят новые тренды в выборе высшего образования, проблему востребованности специалистов в регионах, пути совершенствования подготовки кадров.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о приемной кампании 2021 года

09:29 01.04.2021
 
Читать ria.ru в
7 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Профессии, зарплаты, вузы: что, как и почему будут выбирать абитуриенты в рамках приемной кампании 2021 года".
Задать вопрос

Участники:
- ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Иван ЛОБАНОВ;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Донского государственного технического университета Бесарион МЕСХИ;
- ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Елена СТЕПАНОВА;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;
- президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ Ольга ГОЛЫШЕНКОВА.

Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

В рамках мероприятия будет представлен аналитический ресурс "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021", разработанный МИА "Россия сегодня" и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова. На основе данных, полученных с сайтов крупнейших рекрутинговых агентств, были сопоставлены рабочие профессии из Справочника профессий Министерства труда и социальной защиты РФ со специальностями из перечня направлений подготовки Министерства науки и высшего образования РФ, а также зафиксированы зарплатные предложения.
Благодаря этому абитуриенты смогут оценить специальности, по которым идет обучение в вузах, понять, учат ли вообще в регионах тому, что действительно востребовано на рынке, или надо планировать переезд, соотнести затраты на образование и предлагаемую заработную плату. Эксперты обсудят новые тренды в выборе высшего образования, проблему востребованности специалистов в регионах, пути совершенствования подготовки кадров.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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