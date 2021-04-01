https://ria.ru/20210401/navigator-abiturienta-1603736246.html

Онлайн-конференция о приемной кампании 2021 года

Онлайн-конференция о приемной кампании 2021 года

7 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Профессии, зарплаты, вузы: что, как и почему будут выбирать абитуриенты в рамках приемной кампании 2021 года".

2021-04-01T09:29

2021-04-01T09:29

2021-04-01T09:29

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Задать вопросУчастники:- ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Иван ЛОБАНОВ;- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;- ректор Донского государственного технического университета Бесарион МЕСХИ;- ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Елена СТЕПАНОВА;- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;- президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ Ольга ГОЛЫШЕНКОВА.Модератор - начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА. В рамках мероприятия будет представлен аналитический ресурс "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021", разработанный МИА "Россия сегодня" и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова. На основе данных, полученных с сайтов крупнейших рекрутинговых агентств, были сопоставлены рабочие профессии из Справочника профессий Министерства труда и социальной защиты РФ со специальностями из перечня направлений подготовки Министерства науки и высшего образования РФ, а также зафиксированы зарплатные предложения. Благодаря этому абитуриенты смогут оценить специальности, по которым идет обучение в вузах, понять, учат ли вообще в регионах тому, что действительно востребовано на рынке, или надо планировать переезд, соотнести затраты на образование и предлагаемую заработную плату. Эксперты обсудят новые тренды в выборе высшего образования, проблему востребованности специалистов в регионах, пути совершенствования подготовки кадров.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы