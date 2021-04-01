https://ria.ru/20210401/navalnyy-1603791282.html

В Госдуме ответили на призывы США освободить Навального

В Госдуме ответили на призывы США освободить Навального

Звучащие из США призывы освободить Алексея Навального и претензии к условиям его содержания – давление на судебную и пенитенциарную системы России, почему-то... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:14

2021-04-01T14:14

2021-04-01T14:14

мария бутина

бруно лепру

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281039_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_197e39665173e8f23e5de9c6b7c3756e.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Звучащие из США призывы освободить Алексея Навального и претензии к условиям его содержания – давление на судебную и пенитенциарную системы России, почему-то госдепартамент не был так внимателен к россиянам, отбывающим наказание в американских тюрьмах, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают пребывание Навального в заключении политически мотивированным и продолжат призывать к его освобождению."Звучащие призывы освободить Навального, нарушив решение суда, и необоснованные претензии к условиям его содержания - это давление на наши судебную и пенитенциарную системы", - заявил Пискарев, которого цитирует Telegram-канал комиссии.Депутат отметил, что высказывания Прайса и волна публикаций - как в западных СМИ, так и в российских СМИ-иноагентах - "создают впечатление очередной спланированной акции по вмешательству в суверенные дела нашей страны".Пискарев также напомнил ситуацию с Марией Бутиной, которая "за пару интервью с политиками оказалась в американской тюрьме и отбыла там полный срок по приговору суда" при полном игнорировании властями США, включая госдепартамент, официальных заявлений МИД РФ и обращений российской общественности и адвокатов."Наши граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко уже много лет по надуманным обвинениям томятся в американских тюрьмах, но госдепартамент почему-то не обеспокоен ни их судьбой, ни судьбами других россиян, которые с нарушением международных правовых норм были просто похищены американскими спецслужбами и вывезены в США. Россия оказывает необходимую правовую поддержку нашим гражданам, но при этом не вмешивается в судебную и пенитенциарную практику других стран. Ожидаем уважения нашего суверенитета и от других участников международных отношений", - подчеркнул парламентарий.Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603699639.html

https://ria.ru/20210328/slutskiy-1603159109.html

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария бутина, бруно лепру, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция