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В Госдуме ответили на призывы США освободить Навального
В Госдуме ответили на призывы США освободить Навального
Звучащие из США призывы освободить Алексея Навального и претензии к условиям его содержания – давление на судебную и пенитенциарную системы России, почему-то... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:14
2021-04-01T14:14
мария бутина
бруно лепру
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Звучащие из США призывы освободить Алексея Навального и претензии к условиям его содержания – давление на судебную и пенитенциарную системы России, почему-то госдепартамент не был так внимателен к россиянам, отбывающим наказание в американских тюрьмах, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают пребывание Навального в заключении политически мотивированным и продолжат призывать к его освобождению."Звучащие призывы освободить Навального, нарушив решение суда, и необоснованные претензии к условиям его содержания - это давление на наши судебную и пенитенциарную системы", - заявил Пискарев, которого цитирует Telegram-канал комиссии.Депутат отметил, что высказывания Прайса и волна публикаций - как в западных СМИ, так и в российских СМИ-иноагентах - "создают впечатление очередной спланированной акции по вмешательству в суверенные дела нашей страны".Пискарев также напомнил ситуацию с Марией Бутиной, которая "за пару интервью с политиками оказалась в американской тюрьме и отбыла там полный срок по приговору суда" при полном игнорировании властями США, включая госдепартамент, официальных заявлений МИД РФ и обращений российской общественности и адвокатов."Наши граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко уже много лет по надуманным обвинениям томятся в американских тюрьмах, но госдепартамент почему-то не обеспокоен ни их судьбой, ни судьбами других россиян, которые с нарушением международных правовых норм были просто похищены американскими спецслужбами и вывезены в США. Россия оказывает необходимую правовую поддержку нашим гражданам, но при этом не вмешивается в судебную и пенитенциарную практику других стран. Ожидаем уважения нашего суверенитета и от других участников международных отношений", - подчеркнул парламентарий.Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603699639.html
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мария бутина, бруно лепру, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция

В Госдуме ответили на призывы США освободить Навального

14:14 01.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Звучащие из США призывы освободить Алексея Навального и претензии к условиям его содержания – давление на судебную и пенитенциарную системы России, почему-то госдепартамент не был так внимателен к россиянам, отбывающим наказание в американских тюрьмах, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают пребывание Навального в заключении политически мотивированным и продолжат призывать к его освобождению.
"Звучащие призывы освободить Навального, нарушив решение суда, и необоснованные претензии к условиям его содержания - это давление на наши судебную и пенитенциарную системы", - заявил Пискарев, которого цитирует Telegram-канал комиссии.
Депутат отметил, что высказывания Прайса и волна публикаций - как в западных СМИ, так и в российских СМИ-иноагентах - "создают впечатление очередной спланированной акции по вмешательству в суверенные дела нашей страны".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:14
В УФСИН рассказали о выговорах Навальному в колонии
Пискарев также напомнил ситуацию с Марией Бутиной, которая "за пару интервью с политиками оказалась в американской тюрьме и отбыла там полный срок по приговору суда" при полном игнорировании властями США, включая госдепартамент, официальных заявлений МИД РФ и обращений российской общественности и адвокатов.
"Наши граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко уже много лет по надуманным обвинениям томятся в американских тюрьмах, но госдепартамент почему-то не обеспокоен ни их судьбой, ни судьбами других россиян, которые с нарушением международных правовых норм были просто похищены американскими спецслужбами и вывезены в США. Россия оказывает необходимую правовую поддержку нашим гражданам, но при этом не вмешивается в судебную и пенитенциарную практику других стран. Ожидаем уважения нашего суверенитета и от других участников международных отношений", - подчеркнул парламентарий.
Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 00:49
Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Мария БутинаБруно ЛепруИв РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваФранция
 
 
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