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Страны Северной Европы рекомендуют гражданам покинуть Мьянму
Страны Северной Европы рекомендуют гражданам покинуть Мьянму
Страны Северной Европы изменили рекомендации для граждан в отношении поездок в Мьянму и призывают покинуть страну, сообщает министерство иностранных дел... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:27
2021-04-01T08:27
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
аун сан су чжи
финляндия
мьянма
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Страны Северной Европы изменили рекомендации для граждан в отношении поездок в Мьянму и призывают покинуть страну, сообщает министерство иностранных дел Финляндии."Финляндия вместе с другими странами Северной Европы повысила уровень предупреждений в отношении поездок в Мьянму, призвав путешественников "как можно скорее покинуть страну", - говорится в сообщении.МИД страны информирует, что ситуация опасна для иностранцев, находящихся в Мьянме.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
https://ria.ru/20210331/demokratiya-1603474305.html
https://ria.ru/20210330/pogibshie-1603389970.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, финляндия, мьянма, в мире

Страны Северной Европы рекомендуют гражданам покинуть Мьянму

08:27 01.04.2021
 
© REUTERS / Stringer Акция протеста против военного переворота в Янгоне, Мьянма
Акция протеста против военного переворота в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© REUTERS / Stringer
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Страны Северной Европы изменили рекомендации для граждан в отношении поездок в Мьянму и призывают покинуть страну, сообщает министерство иностранных дел Финляндии.
"Финляндия вместе с другими странами Северной Европы повысила уровень предупреждений в отношении поездок в Мьянму, призвав путешественников "как можно скорее покинуть страну", - говорится в сообщении.
Участники акции протеста против военного переворота сжигают баррикады в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 08:00
Военные и демократический терроризм: кому сочувствовать в Мьянме
МИД страны информирует, что ситуация опасна для иностранцев, находящихся в Мьянме.
"Финляндия решительно осудила переворот (в Мьянме - ред.) и призывает к возвращению демократии. Насилие, совершаемое армией против безоружных гражданских лиц, заслуживает решительного осуждения", - сообщает внешнеполитическое ведомство.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Участники акции протеста против военного переворота в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 07:16
Количество погибших в ходе протестов в Мьянме увеличилось до 510
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныАун Сан Су ЧжиФинляндияМьянмаВ мире
 
 
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