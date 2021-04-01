https://ria.ru/20210401/myanma-1603730372.html

Страны Северной Европы рекомендуют гражданам покинуть Мьянму

Страны Северной Европы рекомендуют гражданам покинуть Мьянму

Страны Северной Европы изменили рекомендации для граждан в отношении поездок в Мьянму и призывают покинуть страну, сообщает министерство иностранных дел... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:27

2021-04-01T08:27

2021-04-01T08:27

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

аун сан су чжи

финляндия

мьянма

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Страны Северной Европы изменили рекомендации для граждан в отношении поездок в Мьянму и призывают покинуть страну, сообщает министерство иностранных дел Финляндии."Финляндия вместе с другими странами Северной Европы повысила уровень предупреждений в отношении поездок в Мьянму, призвав путешественников "как можно скорее покинуть страну", - говорится в сообщении.МИД страны информирует, что ситуация опасна для иностранцев, находящихся в Мьянме.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.

https://ria.ru/20210331/demokratiya-1603474305.html

https://ria.ru/20210330/pogibshie-1603389970.html

финляндия

мьянма

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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, финляндия, мьянма, в мире