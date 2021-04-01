https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603790288.html

Москалькова назвала наиболее тревожные темы последних лет

Москалькова назвала наиболее тревожные темы последних лет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что наиболее чувствительными темами последних лет оставались – невыплата зарплат,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:08

2021-04-01T14:08

2021-04-01T17:11

татьяна москалькова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что наиболее чувствительными темами последних лет оставались – невыплата зарплат, насилие в колониях, процесс получения социального жилья."Наиболее чувствительные темы оставались прежние. Это невыплаты заработной платы, применение насилия в колониях, это вопросы ЖКХ, медленное продвижение получения социального жилья. В последнее время участились случаи недопуска адвокатов к административно задержанным. И это не только связано с COVID. Я занимаюсь сейчас этой проблемой", - сказала Москалькова в ходе ежегодной встречи с главой государства.По ее словам, из 205 тысяч обращений, которые поступили в аппарат российского омбудсмена в 2020 году, коллективных 11 тысяч."Это самые тревожные, как правило, темы, связанные с трудовыми спорами, с крупными невыплатами людям заработной платы. И мы работали на этом направлении, на мой взгляд, с хорошими результатами. Выезжали на место, чтобы провести приёмы граждан", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603781493.html

https://ria.ru/20210401/peskov-1603778737.html

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"Невыплаты заработной платы, насилие в колониях" – Москалькова о наиболее чувствительных темах Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что наиболее чувствительными темами последних лет оставались – невыплата зарплат, насилие в колониях, процесс получения социального жилья. "Наиболее чувствительные темы оставались прежние. Это невыплаты заработной платы, применение насилия в колониях, это вопросы ЖКХ, медленное продвижение получения социального жилья. В последнее время участились случаи недопуска адвокатов к административно задержанным. И это не только связано с COVID. Я занимаюсь сейчас этой проблемой", - сказала Москалькова в ходе ежегодной встречи с главой государства. 2021-04-01T14:08 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, владимир путин, общество