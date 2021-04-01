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Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад омбудсмена Татьяны Москальковой за 2020 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:54
2021-04-01T12:54
россия
татьяна москалькова
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад омбудсмена Татьяны Москальковой за 2020 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Запланировано также несколько рабочих встреч у главы государства. Одна из них будет с нашим омбудсменом по правам человека, с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой", - сказал Песков журналистам.По его словам, Москалькова представит президенту доклад за 2020 год. В целом правочеловеческая тематика будет обсуждаться на этой встрече, добавил Песков.
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россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год

12:54 01.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад омбудсмена Татьяны Москальковой за 2020 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Запланировано также несколько рабочих встреч у главы государства. Одна из них будет с нашим омбудсменом по правам человека, с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Москалькова представит президенту доклад за 2020 год. В целом правочеловеческая тематика будет обсуждаться на этой встрече, добавил Песков.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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