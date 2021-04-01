https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603774813.html
Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад омбудсмена Татьяны Москальковой за 2020 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:54
2021-04-01T12:54
2021-04-01T12:54
россия
татьяна москалькова
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад омбудсмена Татьяны Москальковой за 2020 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Запланировано также несколько рабочих встреч у главы государства. Одна из них будет с нашим омбудсменом по правам человека, с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой", - сказал Песков журналистам.По его словам, Москалькова представит президенту доклад за 2020 год. В целом правочеловеческая тематика будет обсуждаться на этой встрече, добавил Песков.
https://ria.ru/20210311/diskriminatsiya-1600741477.html
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россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин, общество