https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603774813.html

Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год

Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год

Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад омбудсмена Татьяны Москальковой за 2020 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:54

2021-04-01T12:54

2021-04-01T12:54

россия

татьяна москалькова

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад омбудсмена Татьяны Москальковой за 2020 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Запланировано также несколько рабочих встреч у главы государства. Одна из них будет с нашим омбудсменом по правам человека, с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой", - сказал Песков журналистам.По его словам, Москалькова представит президенту доклад за 2020 год. В целом правочеловеческая тематика будет обсуждаться на этой встрече, добавил Песков.

https://ria.ru/20210311/diskriminatsiya-1600741477.html

россия

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2021

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россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин, общество