https://ria.ru/20210401/moshennichestvo-1603842930.html
Полиция объяснила, почему активизировались телефонные мошенники
Полиция объяснила, почему активизировались телефонные мошенники
Одной из основных причин роста телефонных мошенничеств стала неэффективная работа служб безопасности банков, в связи с чем подготовлены обращения в Центробанк и РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:45
2021-04-01T17:45
2021-04-01T21:01
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Одной из основных причин роста телефонных мошенничеств стала неэффективная работа служб безопасности банков, в связи с чем подготовлены обращения в Центробанк и прокуратуру, заявляет в четверг полиция Москвы.В столичном управлении МВД назвали ключевые факторы появления большого числа телефонных мошенников."Одной из основных причин, способствующих (телефонным мошенничествам), является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции", — говорится в релизе ведомства.В полиции отметили, что, как правило, службы безопасности банков вместо полноценных проверок просто фиксируют эти операции и направляют в правоохранительные органы.Кроме того, имеют место "факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов".В сообщении указывается, что в связи с такими случаями приняты соответствующие меры.Сейчас, заявляет ГУ МВД, столичная полиция проверяет данные примерно о 35 тысячах сомнительных транзакций, поступивших из Сбербанка. Однако, "как показывают промежуточные результаты проверки", в большинстве случаев операции носят законный характер.
https://ria.ru/20210330/moshennichestvo-1603389675.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Одной из основных причин роста телефонных мошенничеств стала неэффективная работа служб безопасности банков, в связи с чем подготовлены обращения в Центробанк и прокуратуру, заявляет в четверг полиция Москвы
.
В столичном управлении МВД назвали ключевые факторы появления большого числа телефонных мошенников.
"Одной из основных причин, способствующих (телефонным мошенничествам), является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции", — говорится в релизе ведомства.
В полиции отметили, что, как правило, службы безопасности банков вместо полноценных проверок просто фиксируют эти операции и направляют в правоохранительные органы.
Кроме того, имеют место "факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов".
В сообщении указывается, что в связи с такими случаями приняты соответствующие меры.
Сейчас, заявляет ГУ МВД, столичная полиция проверяет данные примерно о 35 тысячах сомнительных транзакций, поступивших из Сбербанка
. Однако, "как показывают промежуточные результаты проверки", в большинстве случаев операции носят законный характер.