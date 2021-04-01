https://ria.ru/20210401/moshennichestvo-1603781775.html

Представителя губернатора Алтайского края обвинили в мошенничестве

Представителя губернатора Алтайского края обвинили в мошенничестве

Представителю губернатора и правительства Алтайского края в законодательном собрании Стелле Штань предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, ее... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:28

2021-04-01T13:28

2021-04-01T14:18

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 1 апр - РИА Новости. Представителю губернатора и правительства Алтайского края в законодательном собрании Стелле Штань предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, ее планируют заключить под стражу, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю."…Предъявлено обвинение представителю губернатора и правительства в Алтайском краевом законодательном собрании в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby совместно с обвиняемой предоставили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, стоимость которого была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета, утверждает СК."В результате мошенничества обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю", - уточняют в СУСК.В марте этого года директору частного детского сада было предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "По месту жительства и работы представителя губернатора и правительства в Алтайском краевом законодательном собрании следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении чиновницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", - резюмируют в СУСК.Ранее источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что Штань задержали в среду. Позже пресс-служба главы региона Виктора Томенко сообщила, что событие, из-за которого задержали Штань, произошло до ее вступления в должность представителя губернатора и правительства Алтайского края в законодательном собрании.

https://ria.ru/20210331/deputat-1603603318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, происшествия